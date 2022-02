Reggina, al Granillo adesso non si passa più! Anche il Pisa cade sotto i colpi di un Menez sublime, ora la salvezza è più vicina

27 Febbraio 2022 17:12

Reggina-Pisa, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: prepartita con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Al Granillo non si passa più, di nuovo! Si torna ai tempi di inizio stagione, a Reggio Calabria. Chi arriva in riva allo Stretto, si deve inchinare. Oggi a farlo è il Pisa, quinta forza del campionato, che cede a una Reggina ai limiti della perfezione, una delle migliori della stagione. Con protagonista uno dei Menez migliori da quando è in amaranto. La partenza dice già tanto: la squadra di Stellone “travolge” gli avversari: baricentro alto, pressing, compattezza. E iniziano ad arrivare i primi pericoli, solo preludio del gol: Menez ruba palla in area ospite, si accentra e batte Nicolas quasi a porta vuota. 1-0, ma poteva essere più largo. Nel primo tempo, infatti, gli amaranto annullano gli avversari: grandi giocate in scioltezza e numerosi pericoli. Ripresa più soft, a difesa del vantaggio: tutti “in the box”, si soffre ma non si rischia molto: solo nel finale Turati salva più volte col brivido. Ma alla fine è tripudio amaranto: finisce 1-0 e la salvezza è più vicina. Balzo importante in classifica dopo questa vittoria, eccola di seguito.

LECCE 49 CREMONESE 49 BRESCIA 48 BENEVENTO 46 PISA 46 MONZA 44 ASCOLI 42 PERUGIA 41 FROSINONE 41 CITTADELLA 41 COMO 35 REGGINA 35 PARMA 32 TERNANA 31 SPAL 27 ALESSANDRIA 23 COSENZA 23 VICENZA 18 CROTONE 15 PORDENONE 12

Reggina-Pisa 1-0, il tabellino

Marcatori: 12′ Ménez

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj (92′ Tumminello), Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez (69′ Bianchi), Montalto (61′ Galabinov). A disposizione: Aglietti, Micai, Adjapong, Franco, Loiacono, Denis. Allenatore: Stellone.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Berra (64′ Birindelli), Caracciolo (75′ Lucca), Leverbe, Beruatto; Toure (64′ Marin), Nagy, Mastinu; Cohen (56′ Benali); Puscas, Masucci (56′ Torregrossa). A disposizione: Livieri, Hermannsson, Siega, Gucher, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

Note – Spettatori: 3.597 di cui 101 ospiti. Ammoniti: Berra (P), Toure (P), Lucca (P), Beruatto (P), Ménez (R), Amione (R), Mastinu (P). Calci d’angolo: 3-9. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Reggina-Pisa, cronaca testuale live

90’+5 – Finisce qui: la Reggina batte il Pisa di misura al Granillo!

90’+3 – Giallo per Amione, che trattiene Lucca in posizione pericolosissima. Punizione dal limite per il Pisa. E Turati salva ancora.

90’+2 – Brivido per la Reggina! Lucca mette fuori di testa da due passi, il pallone prende la rete esterna è dà l’illusione del gol.

90’+1 – Terzo cambio per la Reggina: esce Hetemaj, dentro Tumminello. Due punte per gli amaranto, con Folorunsho a scalare nuovamente dietro tra i centrocampisti.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

89′ – Torregrossa dai 25 metri, Turati salva in due tempi col brivido. Qualche problema per Hetemaj, a terra: entrano in campo i medici.

86′ – Giallo per Menez dalla panchina. Si alzano tutti in piedi a protestare dopo un fallo chiamato contro Kupisz.

85′ – Tutti in the box! La Reggina tiene: è rintanata nella propria area, ma non rischia.

80′ – Ora la Reggina è tutta dietro la linea della palla, sulle gambe, ma tiene.

78′ – Miracolo di Turati su corner: colpo di testa del Pisa che stava per finire in porta. Ora la squadra toscana è pericolosa.

76′ – Ci prova Lucca da fuori, Turati blocca in due tempi.

75′ – Giallo record per Lucca: a pochi secondi dal suo ingresso in campo entra in ritardo su Aya e si becca l’ammonizione.

74′ – Entra anche Lucca per il Pisa. D’Angelo si gioca il tutto per tutto, Reggina a difesa del vantaggio in questa fase.

67′ – Secondo cambio per la Reggina: entra Bianchi, esce l’uomo partita e autore del gol Jeremy Menez. Tutto il Granillo si alza in piedi!

65′ – La Reggina ora abbassa saggiamente il baricentro, il Pisa ci prova solo da fuori, ma non è granché pericoloso.

60′ – Primo cambio anche per Stellone: entra Galabinov per Montalto.

58′ – Palo del Pisa! Toure su angolo scheggia il legno: prima vera e propria occasione dei toscani.

55′ – D’Angelo comincia a inserire l’artiglieria pesante: entrano Torregrossa e l’ex Crotone Benali.

51′ – Ci prova dal limite Masucci, blocca facile Turati. Invariato lo schieramento della Reggina.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Pisa.

SECONDO TEMPO

DATO SPETTATORI – La Reggina ha comunicato ufficialmente il numero di tifosi presenti al Granillo per il match contro il Pisa: sono 3,597, di cui 101 ospiti.

45’+1 – Duplice fischio dell’arbitro, termina il primo tempo di Reggina-Pisa: 1-0 firmato Menez in avvio. Amaranto meritatamente in vantaggio.

45′ – E’ uno il minuto di recupero concesso dall’arbitro.

44′ – Puscas di testa su servizio dalla destra, palla alta.

40′ – Doppio corner del Pisa, nulla di fatto. Poi la squadra ospite chiede spiegazioni per un presunto fallo in area amaranto, per l’arbitro non c’è nulla.

35′ – Montalto di testa sfiora il palo! Reggina ancora vicina al raddoppio, ma il colpo di testa dell’attaccante lambisce il legno difesa da Nicolas.

15′ – Giallo anche per Toure, che ferma con una manata Hetemaj in posizione pericolosa. Punizione dalla sinistra per la Reggina.

31′ – Cohen al volo in area sugli sviluppi di un piazzato, palla alta: il Pisa prova a farsi vedere dalle parti di Turati, ma per ora la Reggina tiene benissimo.

28′ – Montalto rientra in campo, è ancora lievemente zoppicante, ma non sembra essere nulla di grave.

25′ – Montalto a terra per una botta, chiesto l’intervento dei medici. L’attaccante si rialza, ma è zoppicante.

23′ – Crisetig dal limite, Nicolas non si fida di bloccare e manda in angolo: c’è una sola squadra in campo finora, è la Reggina.

22′ – Primo giallo della sfida: è per Berra, del Pisa, che ha fermato la corsa di Hetemaj in ripartenza.

18′ – Ci prova Di Chiara dal limite, blocca facile Nicolas. Menez sublime, oggi è ispiratissimo, in questo avvio una delle sue migliori versioni viste in riva allo Stretto dal suo arrivo.

12′ – REGGINA IN VANTAGGIOOOOO!!! Sempre lui, Jeremy Menez, l’uomo del momento: pressione altissima degli amaranto, il francese ruba palla in area ospite, si accentra e batte Nicolas. E’ 1-0, vantaggio meritato per la squadra di Stellone dopo l’ottimo avvio.

10′ – Ci prova anche Amione di testa, sugli sviluppi di un piazzato: palla alta. Meglio la Reggina in questa primissima fase.

6′ – Reggina a un passo dal vantaggio con Folorunsho! Sugli sviluppi dell’angolo, dopo la respinta Hetemaj mette in mezzo per l’ex Pordenone, che tira a botta sicura a pochi passi dalla porta, ma Nicolas respinge. Nel corner successivo, l’ex portiere amaranto blocca sul colpo di testa di Montalto. Squadra di Stellone subito pericolosa.

5′ – A differenza delle gare precedenti, Giraudo staziona a destra e Kupisz, dal lato di Di Chiara, a sinistra. Primo corner del match, è per la Reggina.

1′ – Partiti! Comincia il match tra Reggina e Pisa! La Reggina, in questo primo tempo, attaccherà verso la Curva Nord.

PRIMO TEMPO

Reggina-Pisa, prepartita

15:30 – Anche al Granillo, come in tutti i campi italiani del weekend, la partita inizierà con 5 minuti di ritardo. E’ il gesto dello sport nostrano per dire no alla guerra in Ucraina.

15:18 – A circa 10 minuti dall’inizio del match, spalti semivuoti. Così come sabato scorso, non ci si attende il pubblico delle grandi occasioni al Granillo, anzi forse ancora meno di 8 giorni fa. Nessuna impennata in settimana per la campagna abbonamenti e grandi numeri non si sono registrati neanche nella prevendita singola della gara odierna. Nel frattempo la Sud comincia a farsi sentire.

Reggina-Pisa: le formazioni ufficiali

Confermate le impressioni della vigilia: il modulo è sempre il 3-5-2, ma Aya sostituisce Loiacono e rientrano dal 1′ i vari Turati, Folorunsho, Giraudo, Menez e Montalto. Tra le fila ospiti, né Torregrossa e né Lucca davanti, la coppia offensiva è Puscas-Masucci.

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez, Montalto. A disposizione: Aglietti, Micai, Adjapong, Franco, Loiacono, Bianchi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Toure, Nagy, Mastinu; Cohen; Puscas, Masucci. A disposizione: Livieri, Benali, Hermannsson, Siega, Marin, Lucca, Torregrossa, Birindelli, Gucher, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.