15 Febbraio 2022 14:22

Il Presidente della Reggina Luca Gallo è stato operato d’urgenza: è in prognosi riservata, condizioni sempre gravi ma stabili

Nuovo aggiornamento in merito alle condizioni del Presidente della Reggina Luca Gallo, ieri colpito da grave malore. Il patron amaranto è stato infatti sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, come informa il club. Le sue condizioni restano stabili, come annunciato qualche ora fa dal Direttore Generale Vincenzo Iiriti, ma il quadro resta preoccupante. La prognosi è riservata.