Reggina, aggiornamento sulle condizioni di Gallo: “intervento riuscito, il Presidente ha reagito bene”

16 Febbraio 2022 12:42

Nuovo aggiornamento sulle condizioni del Presidente della Reggina Luca Gallo dopo l’intervento d’urgenza ieri in seguito al grave malore subito lunedì

Una mezza buona notizia dopo quella proveniente dal campo. La Reggina ieri sera ha sbancato Ferrara, battendo la Spal in rimonta con merito e dedicando il successo al suo Presidente Luca Gallo, operato d’urgenza dopo il grave malore accusato lunedì durante i funerali della madre, deceduta sabato mattina. La notizia ha scosso tutta la Reggio Calabria calcistica e non solo, con invasione di messaggi di solidarietà sui social e incoraggiamenti provenienti da tutto l’ambiente calcio e dalle Istituzioni.

A fornire un nuovo aggiornamento sulle condizioni del patron amaranto è stato Maurizio Insardà, Direttore di Reggina Tv, che nel corso di “Buongiorno Reggina”, poco fa, ha confermato che Gallo “è in prognosi riservata, in Rianimazione” e che è necessario attendere il post operatorio “che dura 72 ore circa, per avere una prima diagnosi e un primo bilancio della situazione”. Poi la news rassicurante dopo due giorni d’ansia: “La cosa più importante – ha affermato Insardà – è che l’intervento è andato benissimo, lui ha reagito bene“. Si resta in attesa, adesso. Tra domani e dopodomani si potranno avere informazioni più dettagliate, dopo che passeranno le consuete 72 ore di post operatorio. Tutta la città continua a stringersi attorno al suo Presidente, nella speranza che i recenti risultati della squadra possano dare stimoli maggiori a superare questo difficile momento.