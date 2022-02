Reggina, Laribi: “a Reggio Calabria non si sono comportati benissimo. Mi avevano detto che non c’erano problemi, e invece…”

10 Febbraio 2022 11:20

L’ex Reggina Karim Laribi si è presentato alla sua nuova squadra, il Cittadella, parlando anche della sua vecchia esperienza in amaranto

Karim Laribi non è più un calciatore della Reggina. Sei mesi flash, in riva allo Stretto, in cui non ha affatto lasciato il segno. Quasi sempre spezzoni di gara, prestazioni deludenti, qualche fischio e un solo assist, a Montalto contro la Cremonese. Il fantasista era fuori dai piani del club amaranto e, nell’ultimo giorno di mercato, dopo aver fatto muro alla Triestina, è riuscito sul gong ad accasarsi al Cittadella, in prestito con diritto di riscatto. E si è presentato alla stampa parlando anche della sua vecchia esperienza: “La trattativa è nata quando la Reggina mi ha messo fuori rosa a due giorni dalla fine del mercato – ha spiegato – Il motivo era che non c’era più spazio per me in lista. Ho dovuto trovare una soluzione nell’immediato”. E poi la frecciata: “A Reggio Calabria non si sono comportati benissimo, perché avevamo chiesto ad inizio gennaio con il mio procuratore se ci fossero problemi e ci avevano rassicurato in questo senso di no. Invece a due giorni dalla fine mi hanno comunicato che sarei rimasto fuori dal progetto. Non è stato un comportamento molto idoneo, ma fa niente. È parte di questo lavoro. A quel punto mi son mosso con qualche ex compagno e sono riuscito a sentire il direttore Marchetti alle 19.20, a 40 minuti dalla chiusura del mercato. Alle 19.55 avevo firmato il contratto con il Cittadella. Sono contentissimo e felicissimo di questa scelta”.