Reggina, la dignità non c’è più: VERGOGNATEVI TUTTI!

5 Febbraio 2022 19:32

C’è poco da commentare, forse niente, ormai: oggi non si è persa soltanto l’ennesima partita, ma si è persa anche la dignità

E’ un po’ che penso all’attacco di questo articolo. Lo inizio, butto giù qualcosa, poi lo cancello e ricomincio. Saranno tre, quattro volte. Sul titolo del pezzo, invece, sono già abbastanza sicuro. Da ore. Esattamente dalle 14.20 circa, dal 2-0 della Ternana. La mia voglia di scrivere, e di dare un segnale, si scontra con il timore di sbagliare qualcosa, di scrivere qualcosa di sbagliato, considerando la responsabilità di noi giornalisti di dar peso alle parole. Non penso che lo farò, credo, perché alla fine emerge sempre in me quell’equilibrio che di rado va via.

Sulla Reggina, già da qualche settimana mi sono espresso in maniera più dura del solito. In fondo, le critiche della stampa, se costruttive, sono anche utili, probabilmente. Lo sono meglio di un “va tutto bene” a prescindere. Certo, cominciare a criticare in un certo modo sin da subito non conviene, rischia di rivelarsi un boomerang. Ma con oggi sono oltre due mesi che la Reggina non vince. Anzi, sono oltre due mesi che non gioca a calcio. Nulla. Non c’è, è assente, non pervenuta, non dà “segni di vita”. E tutto ciò con due cambi di allenatore e un mercato di gennaio. E tutto ciò dopo delle scusanti che non tengono più, ma da tempo. C’è poco da commentare, forse niente, ormai. Perde anche il senso ripetere sempre gli stessi concetti ogni settimana. E così è anche da qui che nascono le mie “simboliche” pagelle di oggi. Vuote. Senza giudizi e senza descrizione. Solo il voto. Uno zero tagliato (Ø). Significativo. Appositamente voluto. Anche perché non tutti lo meritavano, sicuramente non Micai. Non c’è ormai nulla da commentare, dicevamo, come anche titolato nel nostro pezzo partita. E così non sarò lungo. Mi fermo qui. Breve e chiaro, spero. Sono sicuro di una cosa, però. Oggi non si è persa soltanto l’ennesima partita, ma si è persa anche la dignità. VERGOGNATEVI TUTTI!