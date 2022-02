Reggina-Frosinone, i convocati di Stellone: lunga lista di assenti

22 Febbraio 2022 18:08

I convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone in vista di Reggina-Frosinone di domani

La lista è lunga, come nell’ultima settimana. Ma se in piena emergenza la Reggina è riuscita a ottenere tre vittorie di fila… Mister Stellone ha diramato la lista dei convocati: rimangono fuori i “soliti noti” Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Ejjaki, il fuorilista Faty, Rivas, Lombardi. Da valutare Cortinovis, su cui in conferenza stampa l’allenatore aveva rilasciato alcune considerazioni in merito a un fastidio accusato e che non gli avrebbe permesso di essere della gara. In realtà, però, risulta in lista. Squalificato Folorunsho, recuperato invece pienamente Aya. Di seguito la lista completa, pubblicata sul sito ufficiale amaranto.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Hetemaj, Kupisz.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Ejjaki, Faty, Folorunsho, Rivas, Lombardi.