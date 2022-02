Reggina-Crotone, Stellone: “dedichiamo la vittoria a Gallo. Il gol di Montalto? Voleva spazzare…”

12 Febbraio 2022 19:02

Dichiarazioni dei protagonisti di Reggina-Crotone, direttamente dalla sala stampa del Granillo, poco dopo la fine del match

“Dedichiamo la vittoria al presidente per la perdita della mamma di questa mattina. Siamo contentissimi per la vittoria. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con poche occasioni se non il gol e il colpo di testa di Stavropoulos. Dovevamo fare una partita di attesa perché sapevamo che il Crotone era una squadra di possesso. Per loro la classifica è bugiarda. Dovevamo pungere meglio, forse, perché loro concedono. Era troppo importante portare a casa il risultato così, però, in maniera sporca. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, anche di chi era in panchina. E’ l’atteggiamento giusto per uscire da questo momento”. Sono le parole in conferenza stampa di Roberto Stellone, allenatore della Reggina, dopo la vittoria amaranto nel derby contro il Crotone.

Sui singoli: “Folorunsho ha fatto una partita importante, come tutti. Abbiamo corso tanto, oggi. Loro attaccavano con tanti uomini e la partita si è vista lì, proprio per la mentalità di squadra. Ci stavano attaccando di più nella ripresa e ci siamo messi a 5, non abbiamo rischiato molto tranne il possesso. Ho tolto sia Montalto che Menez perché erano stanchi e volevo freschezza, ma non sapevo chi togliere perché tutti volevano entrare. Con l’urlo a fine gara ho capito tante cose, ma già lo sapevo, per come si allenano i ragazzi e per il fatto che vengono due ore prima al Sant’Agata. Gli faccio i complimenti. Menez? Ha fatto la partita che doveva fare, va tenuto in considerazione come tutti. Ha estro, inventa la giocata, se migliora ancora la condizione da qui alla fine ne farà di partite”.

“Emozioni per l’esordio interno? Belle, perché era un derby. Ero teso per i ragazzi e mi rodeva dopo la prima sconfitta a Terni. Però vedendo l’atteggiamento immediato mi è passata subito la tensione. Poi il Granillo è stato fondamentale, lo avevo detto già ieri in conferenza. Io ho giocato e giocare con la tensione non va bene: il pallone comincia ad essere ovale. Il pubblico oggi è stato di grandissimo aiuto, anche dopo errori dei singoli in qualche scelta di gioco”.

Poi un commento sull’eurogol di Montalto, su cui scherza: “Voleva spazzare (ride, ndr). A Terni ci aveva provato e non gli ho detto nulla, se gli avessi detto qualcosa magari oggi non avrebbe provato”.