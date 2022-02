Reggina-Crotone 1-0, Montalto l’ha fatto brutto: gol pazzesco da centrocampo! – LIVE

12 Febbraio 2022 16:12

Reggina-Crotone, tutti gli aggiornamenti di StrettoWeb in tempo reale direttamente dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Un derby delicato. Questo è, quest’anno, a questo punto della stagione, Reggina-Crotone. E pensare che la prima era partita con obiettivi importanti e la seconda, retrocessa, pur rifondando e ripartendo dai giovani, non pensava di ritrovarsi dov’è attualmente. La situazione, infatti, è preoccupante, ai limiti del disastroso: la squadra amaranto è 15ª, non vince da mesi e ha racimolato solo un punto (e altri due allenatori) da novembre ad oggi; quella rossoblù è invece 18ª, a 14 punti, e ha vinto solo due partite. Si ritrovano questo pomeriggio al Granillo per un vero e proprio scontro salvezza. StrettoWeb ve lo racconta come sempre con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Crotone, la cronaca testuale live

21′ – GOL PAZZESCO DA CENTROCAMPO! MONTALTO LA SBLOCCA, REGGINA IN VANTAGGIO! Disimpegno errato della difesa, che consegna il pallone all’attaccante: lui non ci pensa due volte, vede il portiere ospite fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto da posizione impossibile. Poi via sotto la Sud, il Granillo esplode.

18′ – Primo giallo della gara: è per il capitano dei rossoblu, Estevez; entrataccia su Menez in mezzo al campo.

11′ – Ci prova Cionek di testa su punizione di Di Chiara dalla trequarti, pallone alto. Non male la partenza della Reggina, considerando le recenti uscite.

6′ – Grande verticalizzazione di Folorunsho per Kupisz, che arpiona un pallone difficile, ma viene anticipo. E’ angolo. E il Granillo si scalda. Su corner, Hetemaj manda alto dal limite.

3′ – Ecco il primo corner, è per gli amaranto. Nulla di fatto. E nel capovolgimento di fronte, angolo anche per il Crotone.

1′ – Partiti! E’ cominciato il derby Reggina-Crotone! Il primo pallone è degli ospiti.

PRIMO TEMPO

Reggina-Crotone, il prepartita

– 16.13 – Le squadre fanno il proprio ingresso in campo, tutti in piedi per il minuto di raccoglimento nei confronti del Presidente Gallo, che ha perso la mamma nella giornata odierna.

– 16.03 – In questo istante, è arrivato anche il Presidente Gallo, accomodatosi nella sua consueta postazione in Tribuna Vip. Volto visibilmente triste per il patron amaranto, avvicinato anche da qualche tifoso per una stretta di mano in segno di condoglianze.

– Dietro la porta della Curva Sud campeggia lo striscione “Rispetto per la maglia”, affisso dagli Ultras amaranto. I tifosi, dopo il confronto di questa settimana con il club al centro sportivo Sant’Agata, si aspettano importanti risposte dai suoi beniamini.

– Il manto erboso del Granillo, adesso, si presenta veramente bene. Dopo i lavori durante le festività natalizie e il “riposo” delle ultime settimane, il terreno di gioco dell’impianto (come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo) è finalmente in buono stato. Non si rileva più il problema di drenaggio vicino alle due porte, specialmente quella lato Curva Sud.

– Reggina con il lutto al braccio, questo pomeriggio, per la scomparsa della madre del Presidente Luca Gallo. Prima del match verrà anche osservato un minuto di silenzio.

Reggina-Crotone, le formazioni ufficiali

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali di Reggina-Crotone.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Kupisz, Ménez, Folorunsho; Montalto. A disposizione: Micai, Adjapong, Amione, Aya, Franco, Giraudo, Bianchi, Cortinovis, Lombardi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. A disposizione: Festa, Tornaghi, Serpe, Mondonico, Vulic, Kone, Schnegg, Nicoletti, Borello, Mogos, Schirò, Cangiano. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como. VAR: Rosario Abisso di Palermo. AVAR: Pasquale Capaldo di Napoli.