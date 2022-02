Reggina, rebus formazione e modulo. Tanti indisponibili (e cambi rispetto a Terni): le possibili scelte di Stellone

11 Febbraio 2022 19:27

Le possibili scelte del tecnico della Reggina Roberto Stellone in vista del derby di domani al Granillo contro il Crotone

Un rebus. Perché aumenta la lista degli indisponibili. Perché c’è chi ha recuperato, è convocato, ma si è allenato poco. Perché c’è chi rientra ma è fuori da settimane, se non mesi. E, soprattutto, perché mister Stellone ha annunciato importanti novità in conferenza stampa: ha già comunicato la formazione titolare alla squadra, ci saranno diversi cambi e varierà anche il modulo rispetto a Terni. Stiamo parlando del possibile schieramento della Reggina domani al Granillo contro il Crotone (fischio d’inizio ore 16:15).

Le possibili scelte di Stellone

Con Aya acciacciato e Stavropoulos recuperato, innanzitutto, questo potrebbe essere il primo cambio, così come Hetemaj in luogo di Bianchi, per quelle che possono essere definite rotazioni annunciate dal tecnico al fine di definire le gerarchie e tenere tutti sulla corda in questo pazzesco tour de force. Dalla cintola in su, tutto dipende dal modulo. Con Folorunsho sulla linea dei centrocampisti, l’attacco sarebbe a tre col probabile utilizzo di Kupisz e (chissà) di Menez ai lati di Montalto, considerando la condizione di Galabinov. Se il centrocampo a tre sarà “puro”, con Bianchi accanto a Crisetig ed Hetemaj, da non escludere il 4-3-1-2 con Folorunsho dietro due punte di peso (Denis o Tumminello al fianco di Montalto). Discorso simile in caso di 4-4-2, con Kupisz a destra, Menez (o Giraudo?) a sinistra e attacco di peso. Con l’assenza di Bellomo e Rivas, oltre a un Lombardi acciaccato, le soluzioni sugli esterni sono limitate.