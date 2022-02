Reggina-Crotone, Modesto arrabbiato: “perdite di tempo, pochi minuti di recupero. Vogliamo rispetto, sembrava l’ultima giornata…”

12 Febbraio 2022 18:55

Le parole del tecnico del Crotone Francesco Modesto dopo la sconfitta dei rossoblu al Granillo in casa della Reggina

Francesco Modesto è arrabbiato. L’ex amaranto ora tecnico del Crotone, dopo la sconfitta della sua squadra in casa della Reggina, non le ha mandate a dire in conferenza stampa. Furioso coi suoi e anche un po’ con l’arbitraggio: “Nei primi minuti eravamo un po’ contratti, anche loro tesi e nervosi, ma ci può stare – ha detto – La partita non aveva senso, loro non hanno mai calciato in porta, ricordo solo il gol come unico tiro in porta. Perdere con un eurogol del genere… Sono arrabbiato per le occasioni create e non capitalizzate, non ce lo possiamo permettere. Poi puoi giocare quanto vuoi, capitalizzare quanto vuoi, ma se non hai fame e voglia di fare gol diventa dura. Io sono stanco perché nella ripresa si è giocato poco, pochi minuti di recupero, ammonito Estevez subito. Noi rispettiamo tutti, ma vogliamo rispetto anche noi. Tante situazioni sono da rivedere. Mi viene noia a ripetere le stesse cose. Poi gli episodi, le perdite di tempo: sembrava l’ultima giornata. Il raccattapalle, le perdite di tempo, contavo i secondi del portiere ogni volta che rinviava”.