Reggina-Crotone 1-0, le pagelle di StrettoWeb: cosa danno da mangiare a Folorunsho? Il gol di Montalto lo vedranno anche a Tonga

12 Febbraio 2022 18:25

E’ appena terminato il derby del Granillo tra Reggina e Crotone: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

La Reggina vince il derby contro il Crotone con una magia di Montalto e si rilancia dopo mesi di sofferenza e negatività. Di seguito le pagelle del match da parte della nostra redazione.

Turati 7 – Solo un intervento, ma miracoloso: è a metà primo tempo, poco dopo il vantaggio. Più di un rigore in movimento, ma lui salva.

Loiacono 7 – Torna largo a destra, dove Aglietti lo aveva utilizzato maggiormente, e non dispiace. Anzi, nel finale di sofferenza esce fuori gli artigli. Chiude stremato.

Cionek 6.5 – La Reggina torna a non subire reti dopo mesi ed è già una notizia. E si vede, perché lui torna ai suoi (ottimi) standard: chiude tutto, forse anche il rubinetto di casa sua prima di uscire di casa.

Stavropoulos 6.5 – Gara ordinata e attenta per il greco, che sfiora anche il raddoppio di testa. Peccato per il problema muscolare, probabile ricaduta. La speranza è che non sia serio.

Di Chiara 6.5 – Meglio di un motorino 125, quando c’è da spingere. E lui, nella prima fase, si esalta. Nella ripresa è più attento e si guarda le spalle.

Hetemaj 6.5 – Solita partita di corsa e sostanza, prezioso soprattutto nella ripresa, quando fa sentire la sua esperienza in mezzo.

Crisetig 6 – Più muscoli e gamba ai suoi fianchi, e si nota. Non va quasi mai in sofferenza e può gestire meglio il possesso.

Kupisz 6.5 – Quanto corre Kupisz?

Ménez 6 – Non ci aspettavamo i miracoli adesso (tra l’altro dopo mesi fermo) e quindi la sufficienza è piena. Nell’avvio travolgente amaranto si fa vedere alla sua maniera, svariando per tutto il fronte. Gioca ora al lato e ora dietro la prima punta, Montalto. Esce tra gli applausi, segno di uno strappo per l’ennesima volta ricucito con la tifoseria.

Folorunsho 7 – Cuore e anima! Quello che serviva a una Reggina spenta lo dà lui, che – e ci ha abituato in questo – non tira mai indietro la gamba. Imprevedibile davanti, nella prima fase, coriaceo quando c’è da soffrire. Una domanda: cosa gli danno da mangiare? Cazzimma e botte. E il Granillo torna ad acclamarlo!

Montalto 7.5 – Riprende da dove aveva finito (tralasciando il momento negativo generale): con un gol pazzesco. Non è la prima volta che prova a sorprendere il portiere da quella posizione, ma ora la magia riesce e fa venire giù il Granillo.

dal 46′ Amione 6.5 – Che personalità! Ma si sapeva, da buon argentino. Nessuna paura, eppure entra nella ripresa, quando c’è da soffrire. Non perde un duello.

dal 60′ Bianchi 6 – Serve essere pragmatici, lui lo sa fare bene.

dal 60′ Tumminello 6 – Fa a sportellate e si guadagna qualche fallo.

dal 90′ Cortinovis s.v.

All. Stellone 7 – Mette in campo compattezza e ordine. Non serve essere spavaldi, adesso. Poco possesso, sfruttare gli episodi, stare corti e… pallone in tribuna. Esegue alla perfezione e, dopo l’ottimo avvio e il vantaggio, coi cambi si mette a 5 nella ripresa e gli va bene. Che sia un punto di partenza.