Reggina-Crotone, i convocati di Stellone: out in 5

11 Febbraio 2022 19:24

L’elenco dei convocati del tecnico della Reggina Roberto Stellone in vista del derby di domani al Granillo contro il Crotone

Sono 5 gli indisponibili per Roberto Stellone in vista di Reggina-Crotone di domani (fischio d’inizio ore 16:15). L’allenatore amaranto aveva annunciato le defezioni già in conferenza stampa: Lakicevic starà fuori un po’, poi solita assenza di Rivas, Ejjaki che sta guarendo da una polmonite, Bellomo squalificato e Faty fuori lista. Tornano Stavropoulos e Menez, quest’ultimo dopo diverse settimane out, mentre Aya, Lombardi e Galabinov sono in elenco ma non al massimo della condizione. Di seguito i 24 convocati.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Lakicevic, Faty, Ejjaki, Rivas, Bellomo.