Reggina-Crotone LIVE, le formazioni ufficiali: Menez torna dal 1′

12 Febbraio 2022 15:18

Reggina-Crotone, tutti gli aggiornamenti di StrettoWeb in tempo reale direttamente dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Un derby delicato. Questo è, quest’anno, a questo punto della stagione, Reggina-Crotone. E pensare che la prima era partita con obiettivi importanti e la seconda, retrocessa, pur rifondando e ripartendo dai giovani, non pensava di ritrovarsi dov’è attualmente. La situazione, infatti, è preoccupante, ai limiti del disastroso: la squadra amaranto è 15ª, non vince da mesi e ha racimolato solo un punto (e altri due allenatori) da novembre ad oggi; quella rossoblù è invece 18ª, a 14 punti, e ha vinto solo due partite. Si ritrovano questo pomeriggio al Granillo per un vero e proprio scontro salvezza. StrettoWeb ve lo racconta come sempre con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Crotone, le formazioni ufficiali

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali di Reggina-Crotone.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Kupisz, Ménez, Folorunsho; Montalto. A disposizione: Micai, Adjapong, Amione, Aya, Franco, Giraudo, Bianchi, Cortinovis, Lombardi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Crotone (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. A disposizione: Festa, Tornaghi, Serpe, Mondonico, Vulic, Kone, Schnegg, Nicoletti, Borello, Mogos, Schirò, Cangiano. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como. VAR: Rosario Abisso di Palermo. AVAR: Pasquale Capaldo di Napoli.