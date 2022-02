Reggina, Folorunsho: “in tanti mi hanno detto di non tornare, ma io volevo di nuovo Reggio Calabria”

12 Febbraio 2022 19:18

Le parole del centrocampista amaranto Michael Folorunsho al termine del match vinto dalla Reggina contro il Crotone

“Sono contento di essere tornato a Reggio. Era ciò che volevo questa estate, lo avevo detto al club, ma non ho potuto mantenere la promessa per divergenze. Quando a gennaio si è presentata la possibilità, poi, l’ho fatto. In tanti mi dicevano che non era una buona scelta, ma essendo stato qui sapevo. C’era voglia da parte di tutti di uscire fuori da questo momento. E oggi, al di là dell’aspetto tecnico e tattico, contava l’atteggiamento e lo spirito”. Musica per le orecchie dei tifosi amaranto. Il maestro? Michael Folorunsho. Queste le sue parole in conferenza stampa al termine della vittoria della Reggina contro il Crotone.

Per Folorunsho è la prima volta al Granillo coi tifosi. E lo sottolinea: “E’ stato bello, ci hanno dato una mano dal primo al novantesimo. Ci hanno dato una spinta a livello emotivo”. Sul modulo e sulla sua posizione più larga: “Il sistema di gioco non è importante, ma conta dare 100 per cento. Io parto da mezz’ala, oggi stavo largo perché il Crotone spingeva con i quinti. In fase di possesso però il mister mi ha dato libertà. E poi mister Stellone è bravo nella gestione del gruppo, ha cercato di stemperare la tensione intorno a noi. Sui singoli: “Menez? Chi lo conosce sa che tipo di giocatore è, può inventare qualcosa in ogni momento. E poi vederlo rincorrere l’avversario dà stimoli a tutti. Montalto? Ha delle qualità importantissime, tenta la giocata spesso e deve provarla sempre. Oggi ha fatto un eurogol”.

In ultimo, la dedica a Gallo per la scomparsa della madre: “Siamo contentissimi di avergli regalato la vittoria in questo momento per lui difficile”.