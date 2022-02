Reggina-Crotone, anche Falcomatà esulta: “ho sentito tante cose su squadra e società…”

12 Febbraio 2022 20:12

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esulta per la vittoria della Reggina nel derby contro il Crotone

Esultano tutti, oggi, a Reggio Calabria. Anche Giuseppe Falcomatà. Il Sindaco sospeso, attraverso un post sui social, ha fatto i complimenti alla Reggina per la vittoria nel derby contro il Crotone. “CHIEDIMI SE SONO FELICE – ha scritto – Una grande vittoria nel derby che fa morale e muove la classifica. Una grande prova di intensità, carattere e orgoglio da parte dei ragazzi. In queste settimane ho letto e sentito tante cose sulla squadra e sulla società, mi permetto di dire solo una cosa: la Reggina è un patrimonio della città, di tutta la città; va amata e difesa incondizionatamente! ‘Noi che ti sosteniamo nelle difficoltà, non ti fermare il sogno durerà’ è il pezzo della canzone preferito da Italo e Marco“ (i suoi figli, ndr).