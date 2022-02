Reggina, l’appello di Don Zampaglione a superare le difficoltà: in vista del derby “insieme si può”

7 Febbraio 2022 13:46

Il Sacerdote reggino Don Zampaglione rivolge un appello ai tifosi della Reggina e alla società per uscire da questo momento complicato

L’appello di Don Zampaglione ai tifosi amaranto e alla Reggina, affinché remino tutti dalla stessa parte, uniti e senza critiche, cercando di trovare il coraggio smarrito per via di questo periodo negativo e alle porte del delicato derby contro il Crotone, fondamentale scontro salvezza.

“Sabato – scrive il Sacerdote – al Granillo verrà il Crotone e bisogna affrontarla senza paura. La Reggina da tantissimo tempo (dopo la partita con il Cosenza) non riesce a restare dentro la partita con attenzione e determinazione. Eppure la Reggina era partita a “razzo” e aveva creato tantissimo entusiasmo. E invece??? C’è stato un “crollo”. Si è passati dalle stelle (secondo posto) alle “stalle” (due punti dai play out)… In quanto tifoso sono fiducioso che si possa dare una “sterzata ” a questa stagione e cercare di salvarla raggiungendo l’obiettivo è cioè la salvezza. A questo proposito mi permetto di fare “TRE INVITI”. A mister Stellone dico: Coraggio!!! Dia una “scossa” alla squadra. Vogliamo vedere sabato 11 leoni che lottino in ogni pallone e con gli occhi della tigre. Parlatevi, guardatevi negli occhi in questi giorni e cercate di mettere l’anima in campo in maniera da vincere questa partita. Giocate per la maglia, per i tifosi e per questa città che vuole “riscattarsi” anche attraverso il calcio. IL 2° INVITO È PER IL PRESIDENTE E LA DIRIGENZA. State uniti e trasmettete il vostro essere uniti e la compattezza alla squadra. N.B .Ho chiesto al presidente di fare un discorso “motivazionale” a tutto il gruppo. Anche a voi dico Coraggio!!! L’ultimo INVITO è per la tifoseria e per gli addetti ai lavori. Ho letto di tutto e di più sui social: è triste, in questo momento fragile e difficile, criticarsi addosso e “puntare il dito” nei confronti del prossimo. Qualcuno mi ha detto: Pregate !!!! Ebbene prego perché ci sia UNIONE e COMUNIONE. Cerchiamo di volerci bene, ve lo dico in quanto prete, e di “gareggiare nello stimarci a vicenda”. Mi permetto di fare un appello a tutti voi tifosi della Reggina. Bisogna riempire il Granillo. SABATO DOVETE ESSERE IN TANTISSIMI. Portate sciarpe e bandiere. Bisogna con il tifo trasferire tantissimo entusiasmo in campo così da spingere la squadra alla vittoria. Crediamoci tutti insieme perché INSIEME (mister-giocatori-società-tifosi) e UNITI si può vincere la partita e iniziare un nuovo campionato con più serenità e tranquillità per tutti. Forza Reggina!!!”