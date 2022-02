Reggina, il tuo pubblico si conferma da Serie A: 6 mila tifosi al Granillo per il derby-salvezza, il cuore amaranto non smette di battere mai

13 Febbraio 2022 13:29

Tifosi amaranto, chapeau! Ecco perché il dato spettatori del Granillo di Reggina-Crotone è grandioso

Un richiamo. Il richiamo amaranto. Come un amico vero che ti volta le spalle o la donna della tua vita che ti spezza il cuore ma che poi tu, alla fine, perdoni. Ci sorvoli, la supporti, anche se sei arrabbiato. E così hanno fatto i quasi 6 mila presenti ieri al Granillo per Reggina-Crotone. Un numero di spettatori importante, visto il momento. Un numero che non si registra neanche in alcuni stadi di Serie A o in alcuni stadi di squadre che lottano per la promozione. E invece c’erano al Granillo. E c’erano nonostante tre mesi disastrosi, nonostante otto sconfitte e un pari nelle ultime nove partite, nonostante due cambi in panchina, nonostante atteggiamenti e prestazioni scadenti e deludenti, nonostante la confusione societaria. Ma ieri hanno supportato, anche ai primi errori, hanno incoraggiato una squadra che ha vinto nell’unico modo in cui lo poteva fare (almeno in questo momento): soffrendo, chiudendosi a difesa del vantaggio, sfruttando episodi e fortuna, senza fronzoli e non tirando quasi mai in porta. Lo hanno capito, i tifosi. E questa mattina hanno anche lanciato un messaggio significativo alla società: i tifosi ci sono e ci saranno, ma chiedono chiarezza.

Chi li fa, 6 mila spettatori, con una squadra che vive un momento del genere? Il dato spettatori di ieri è un grande numero. La scelta dei prezzi popolari ha influito? Certo! Ed è stata una decisione giusta, azzeccatissima. Approfittare del derby e del momento delicato per chiedere il supporto della gente, del pubblico. Un pubblico da Serie A, una piazza calda che non smette mai di stupire. E un cuore, quello amaranto, che non smette mai di battere. Perché? Lo abbiamo spiegato a inizio articolo: perché quello amaranto è un richiamo troppo forte. E va anche “accompagnato” da scelte societarie strategiche. A Lecce, dove si lotta per la promozione, hanno riempito lo stadio nei big match con prezzi stracciati. E lo stesso sarebbe accaduto al Granillo se i prezzi popolari ci fossero stati con le varie Parma, Cremonese, Monza. Così come non si sarebbe superato quello zoccolo duro di 3 mila-3.500 ieri se si fossero mantenuti i prezzi soliti di questa stagione.

Purtroppo, a mettersi di mezzo (per qualcuno) c’è ancora la paura del Covid, mentre per altri l’impossibilità perché sprovvisti di Super Green Pass. Senza dimenticare il periodo economico attuale, soprattutto nel già difficile contesto sociale di Reggio Calabria. Tutti fattori che hanno contribuito – e lo abbiamo spiegato più volte nei mesi scorsi – a ridurre il dato degli spettatori al Granillo anche quando si andava bene. Ed ecco perché, a maggior ragione, il dato di oggi deve essere visto come un qualcosa di grandioso.