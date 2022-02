Reggina, e adesso come può giocare Stellone? Tutte le soluzioni del neo tecnico a mercato chiuso [GRAFICA]

1 Febbraio 2022 13:54

Con l’organico al completo, dopo la chiusura del mercato, come può giocare Stellone? Tutte le soluzioni a disposizione del tecnico amaranto

Campo, solo campo. Di nuovo. Dopo il mese di mercato, all’interno del quale è successo di tutto, in casa Reggina è tempo di tornare a parlare solo ed esclusivamente di rettangolo verde, partite e risultati. Perché l’organico è definito, completo, e Roberto Stellone può ora cominciare a lavorarci senza distrazioni esterne. Reset. Totale. La curiosità si sposta adesso su altro: come giocherà la Reggina? Dal punto di vista numerico è cambiato poco, quasi nulla. A entrata è corrisposta uscita, ma in più c’è il jolly Folorunsho, con Faty che ora è tra i 18 Over e può quindi essere utilizzato.

Non sappiamo che modulo utilizzerà il nuovo allenatore. Non lo ha fatto capire, in sede di presentazione, anzi si è detto aperto a cambiare in funzione di tante variabili. E così è, a ben guardare la sua carriera. La quasi totale certezza è l’assenza di difesa a 3, quasi mai utilizzata da quando siede in panchina. Solo difesa a 4, ma tanta elasticità dalla cintola in su. E, se è vero che questo organico è aperto all’utilizzo di ogni sistema di gioco, è altrettanto vero che la squadra proviene da un anno esatto di retroguardia a 4. L’impressione è che l’ex attaccante possa ben districarsi tra un 4-4-2, un 4-2-3-1 e un 4-3-3.

Reggina con il 4-4-2

E’ il modulo principalmente utilizzato da Aglietti quest’anno e quello che ha fatto le fortune di Stellone negli anni d’oro di Frosinone. Qui si andrebbe a prediligere la gamba, con le due batterie di esterni veloci e dinamiche. Davanti a Di Chiara e Adjapong, dunque, spazio più a Rivas e Kupisz, calciatori maggiormente adatti ad occupare il ruolo di esterni nei quattro alti. Riferimenti offensivi Montalto e Galabinov, ma non mancano soluzioni alternative come Menez o Lombardi, sotto punte in appoggio al centravanti.

Reggina con il 4-2-3-1

Questo è l’altro modulo scelto da Aglietti nella prima parte, ma confermato anche da Toscano nelle uniche sue tre partite in panchina. Potrebbe essere il prescelto, forse all’inizio, soprattutto perché fortemente condizionato dall’arrivo di Folorunsho, ciliegina sulla torta del mercato, vero e proprio jolly di centrocampo e in grado di fare le fortune di Baroni lo scorso anno proprio lì, a fare da collante tra i due reparti. Abbiamo scelto Aya e Montalto per semplice rotazione, non essendoci quasi in nessun ruolo giocatori titolari, ad esclusione forse di Cionek, Di Chiara e Crisetig.

Reggina con il 4-3-3

Il 4-3-3 è molto simile al 4-2-3-1, con Folorunsho mezz’ala e Hetemaj sostituito da Bianchi, più adatto per caratteristiche a stare nei tre in mezzo. Si ricompone, così, il centrocampo dello scorso anno. Curiosità davanti, con Lombardi nel suo ruolo naturale, quello di esterno destro. Mancano, in tutte e tre le formazioni, alcuni calciatori. Non sono stati inseriti perché, considerando questi moduli, considerando i nuovi arrivi e considerando la disponibilità di tutti senza assenze e infortuni vari, determinati giocatori rispondono più di altri a giocare titolari, per caratteristiche. Tutti, però, torneranno utili alla causa, se si pensa ad esempio ai vari Loiacono, Giraudo, Bellomo, Cortinovis, Denis, Tumminello, Micai, Amione, Franco, Ejjaki.