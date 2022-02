Quirinale, Occhiuto: “la rielezione di Mattarella colpo per leadership di tutti i partiti. Alcuni si sono comportati come i ragazzi…”

3 Febbraio 2022 11:28

Quirinale, Occhiuto: “nell’incontro che i governatori hanno avuto con il Capo dello Stato, prima della sua rielezione, ho trovato il solito Mattarella, disponibile, cortese, equilibrato”

“Nell’incontro che i governatori hanno avuto con il Capo dello Stato, prima della sua rielezione, ho trovato il solito Mattarella, disponibile, cortese, equilibrato. Il presidente della Repubblica ha riconosciuto il ruolo che le Regioni hanno avuto nella difficile fase di contrasto alla pandemia. E ha sottolineato la grande importanza che ha per lui questo livello istituzionale. È stato molto rinfrancante sentire queste parole dal presidente Mattarella. Mi è parso in forma, certo sarà un presidente che non dovrà imparare a fare il presidente, dopo sette anni di mandato”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Start”, su SkyTg24.

Quirinale, Occhiuto: “rielezione Mattarella colpo per leadership di tutti i partiti”

“La vicenda dell’elezione del presidente della Repubblica ha inferto un colpo terribile alle leadership di tutti i partiti. Alcuni si sono comportati come i ragazzi che giocano a pallone, fanno disastri, e poi restituiscono il pallone a chi ce l’aveva prima, cioè a Mattarella”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Start”, su SkyTg24. “Purtroppo i partiti sono abituati a non scegliere, e la scorsa settimana, quando dovevano fare delle scelte hanno dimostrato la loro incapacità. Credo che il problema sia davvero complesso e difficile da risolvere, ma è necessaria una presa di coscienza da parte di tutti i partiti, perché altrimenti si genera un clima di delegittimazione nei confronti della politica nazionale che non fa bene a nessuno, soprattutto alle istituzioni. Non sono felice del percorso che ha portato all’elezione di Mattarella, sicuramente lo sono per la sua rielezione, perché il Capo dello Stato è un garante, dotato di grande equilibrio istituzionale. E lo ha dimostrato in questi sette anni. Ma, ripeto, il modo in cui si è arrivati a eleggerlo dimostra che esiste un’incapacità dei partiti a produrre il cambiamento, e forse c’è un’incapacità del sistema politico nazionale a interpretare le nuove fratture che vediamo nella società”, conclude Occhiuto.