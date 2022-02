Guerra Ucraina, parla Putin: “siamo stati costretti, a rischio esistenza Russia. Economia? Non ci spingeranno fuori” 

24 Febbraio 2022 18:20

Vladimir Putin motiva la guerra in Ucraina come un atto necessario per la difesa della Russia e rassicura gli industriali sul piano economico

“Siamo stati costretti ad adottare queste misure“. Secondo Vladimir Putin, la guerra in Ucraina è stata una misura necessaria. Lo ha affermato nel corso di un incontro con la Confindustria russa. “I rischi erano tali per noi che non sapevamo nemmeno se il nostro paese sarebbe esistito“, probabile riferimento all’espansione della Nato verso l’Est Europa. Confrontandosi in merito alle preoccupazioni economiche degli industriali, Putin ha affermato: “la Russia è parte dell’economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema. So bene che abbiamo bisogno di prevedibilità in questo momento ma dobbiamo anche mantenere un contatto costante e reagire a rischi e pericoli – ha proseguito il capo di Stato rivolgendosi agli imprenditori – Dobbiamo salvaguardare il settore industriale, cooperando tutti insieme“.