Putin chiama Draghi: “tranquillo, manterremo stabili le forniture di gas naturale verso l’Italia”

1 Febbraio 2022 17:45

Chiamata Putin-Draghi: il presidente russo ha rassicurato quello italiano sulle forniture di gas naturale, che saranno mantenute

Russia chiama Italia, Putin chiama Draghi. Questa mattina, il premier italiano – spiegano fonti di Palazzo Chigi, come riporta Agi – ha ricevuto la chiamata dal presidente russo. Durante la telefonata i due hanno parlato degli ultimi sviluppi della crisi ucraina e delle relazioni bilaterali. Draghi ha sottolineato l’importanza di evitare tensioni e di far ritrovare un clima di fiducia attraverso una soluzione sostenibile e durevole della crisi. Putin lo ha ha rassicurato, secondo quanto riferito dal Cremlino, affermando che si manterrà stabile l’impegno della Russia per ciò che concerne le forniture di gas naturale verso l’Italia.