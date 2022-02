Psr in Calabria, in arrivo oltre 8 milioni di pagamenti. Gallo: “sostegno costante al comparto agroalimentare”

18 Febbraio 2022 15:36

Il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e l’organismo pagatore Arcea hanno mandato in pagamento il kit decreto n. 5, relativo al saldo della Domanda unica per l’annualità 2021

Il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e l’organismo pagatore Arcea hanno mandato in pagamento il kit decreto n. 5, relativo al saldo della Domanda unica per l’annualità 2021. Nello specifico, risultano essere 3.321 i beneficiari, che riceveranno complessivamente la somma di 8.170.069,01 euro. Risorse ingenti, ancor più rilevanti in un contesto economico e finanziario di forte criticità, che vanno ad aggiungersi agli oltre 27 milioni erogati appena qualche settimana addietro, in favore di oltre 56.000 agricoltori calabresi. “L’immissione di liquidità nei circuiti finanziari del comparto agricolo, forestale ed agroalimentare – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – avviene nel rispetto dei tempi programmati, per effetto di una virtuosa e stretta collaborazione tra il dipartimento e l’Arcea, con l’obiettivo di garantire diritti e legittime aspettative e di sostenere così settore primario regionale, alle prese con un faticoso rilancio penalizzato ora dall’incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, ambito nel quale la Giunta regionale si sta adoperando, nel confronto col Governo nazionale, per individuare idonee ed opportune soluzioni”. A breve, intanto, sarà posto in liquidazione anche il kit decreto n. 126 del Programma di sviluppo rurale, comprendente i pagamenti delle misure sia a superficie sia strutturali.