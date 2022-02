Psicosi benzina a Reggio Calabria, Cogliandro (Q8): “lunedì arriverà regolarmente il carburante, state sereni”

25 Febbraio 2022 22:28

Filippo Cogliandro, titolare del distributore di benzina Q8 a Reggio Calabria, ha invitato tutti a stare sereni: “oggi andati via 50 mila litri in una sola mattinata”

Una sorta di appello. Un invito a non preoccuparsi. È quello lanciato da Filippo Cogliandro, titolare del distributore di benzina Q8 nella zona tra Pellaro e Bocale, a Reggio Calabria: “volevo solo dire che lunedì regolarmente arriverà il carburante alla Q8 easy di Pellaro“, ha scritto su Facebook. “State sereni, così si fa solo il gioco del governo. Oggi andati via 50 mila litri in una sola mattinata“, ha spiegato, invitando la gente che da ieri è alle prese con la “psicosi benzina” a non preoccuparsi perché il carburante non terminerà, come già ribadito ai nostri microfoni da un altro benzinaio nel corso delle interviste da noi effettuate questo pomeriggio. Il disagio, piuttosto, è proprio per i titolari stessi, che non riescono a gestire i ritmi frenetici del carburante in arrivo, il quale termina in pochissimo tempo e prima del previsto per via dei numerosi cittadini che assaltano tutti i distributori della città.