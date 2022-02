Migliaia di studenti in piazza a Cosenza: “ciò che è accaduto in Calabria sia da esempio per tutti gli studenti d’Italia”

19 Febbraio 2022 12:16

La nota Fausto Cirillo, militante del FGC, studente del Valentini-Majorana e fra i promotori della manifestazione che si è tenuta ieri

Ieri un grande corteo con più di duemila persone ha percorso le vie della città. Studentesse e studenti di Cosenza e provincia, ma non solo, sono scese e scesi in piazza per mostrare vicinanza e solidarietà alle studentesse dell’Istituto Valentini-Majorana, per attaccare questo modello di scuola basato sul profitto e l’aziendalizzazione dell’istruzione che sta generando solo violenze e abusi, finendo anche per coprirli. Sono scesi in piazza anche contro questo modello di alternanza scuola-lavoro, ricordando Lorenzo e Giuseppe, di 18 e 16 anni, morti in stage.

“Ciò che è accaduto nella nostra scuola dev’essere d’esempio per tutti gli istituti del Paese”, afferma Fausto Cirillo, militante del FGC, studente del Valentini-Majorana e fra i promotori della manifestazione, che prosegue: “è arrivato il momento di fermare molestie ed abusi nelle scuole e ripensare il sistema dell’istruzione partendo dal protagonismo della comunità studentesca, che con le riforme degli ultimi anni si è vista togliere i pochi spazi di confronto e democrazia che vi erano. Questa deriva si è vista nel caso della nostra scuola, ma riguarda tantissimi istituti e anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro, durante i quali siamo obbligati a lavorare gratuitamente senza diritti e tutele. La morte di Lorenzo e Giuseppe in stage è la prova che l’alternanza per come è stata concepita è fallimentare, per questo va abolita o riformata!”.

La lotta degli studenti cosentini non si ferma però, mercoledì 23 febbraio ore 16.30 al Parco Morrone di Cosenza è prevista una nuova assemblea degli studenti e delle studentesse nella quale si discuteranno dei problemi delle scuole, di alternanza e di altri casi di molestie.