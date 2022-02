Protesta degli autotrasportatori, Siracusano: “intervenire contro il caro carburante”

“In queste ore in tante zone d’Italia, e soprattutto al Sud – dalla Sicilia alla Puglia, passando per la Salerno-Reggio Calabria – gli autotrasportatori stanno protestando contro il caro carburante. Il caro energia e il surriscaldamento del prezzo delle materie prime stanno investendo anche il settore del trasporto commerciale su gomma, che nel nostro Paese e soprattutto nel Mezzogiorno – carente di infrastrutture strategiche e alternative – ha una particolare specificità”. Così, deputata di Forza Italia. “L’Italia, del resto, è la terra dei piccoli Comuni, dei borghi, dei paesini di mare e di montagna: tutti luoghi che nella stragrande maggioranza dei casi vengono serviti dall’autotrasporto. È evidente che il governo deve porsi il tema di come intervenire a supporto di migliaia di lavoratori e di centinaia di imprese che difficilmente potranno continuare a mantenere gli stessi standard di servizi con i prezzi dei carburanti alle stelle. Occorrerà, dunque, agire al più presto e in modo mirato, magari iniziando a sfoltire quella lista lunghissima e in parte ridicola di accise ormai antistoriche legate ai carburanti. Si cominci così, per tamponare almeno in parte gli effetti di questo incontrollato aumento dei prezzi”, conclude la nota.