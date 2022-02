Protesta degli autotrasportatori, De Luca: “dal presidente Musumeci solo facile passerella, vada a trovare anche i produttori dell’ortofrutta vittime di una guerra tra poveri”

24 Febbraio 2022 11:07

Protesta degli autotrasportatori, le parole di Cateno De Luca

Il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca è intervenuto nuovamente nel corso della consueta diretta mattutina sul suo profilo Facebook in merito alle problematiche che hanno spinto gli autotrasportatori a mettere in atto una protesta che rischia di avere gravi ripercussioni sull’intero comparto produttivo dell’Isola.

“Condivido la protesta degli autotrasportatori, ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, nei confronti dei quali ho già espresso la mia vicinanza. Io sono uno che fa proteste e anche eclatanti, ma cerca di farlo evitando di danneggiare gli altri. La testimonianza degli operatori del settore ortofrutticolo con la merce che resta nelle cassette a marcire rende il senso di quanto siano errate le modalità di protesta messe in atto dagli autotrasportatori. Adesso, ha affermato De Luca, mi chiedo chi risarcirà questi produttori che già pagano le stesse conseguenze degli autotrasportatori perché l’aumento dei costi colpisce tutti i settori. Quando a un padre di famiglia fate rimanere la merce nelle cassette a marcire in una situazione che è già precaria significa spingerlo al fallimento. Io mi chiedo perché dobbiamo ammazzarci con le nostre mani. Dal Presidente della regione Nello Musumeci che ieri si è recato al presidio degli autotrasportatori mi sarei aspettato un atto di responsabilità. Il Presidente Musumeci, sottolinea il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca, avrebbe dovuto chiedere la cessazione immediata dello sciopero per salvaguardare le aziende agricole e tutta la filiera. Invece Musumeci è andato a parlare agli autotrasportatori dimenticandosi che da quattro anni è lui che ha responsabilità dirette e indirette per il ruolo che ricopre anche nella gestione del sistema dei trasporti. Questo Governo Regionale quali strategie ha attuato per quanto riguarda il settore dei trasporti in Sicilia e attenuare i costi? Nessuna! Oggi, prosegue De Luca, la soluzione non può essere quella messa in atto dagli autotrasportatori e sostenuta dal presidente della Regione Nello Musumeci che si traduce di fatto in un’istigazione a delinquere sostenendo la prosecuzione di questa protesta”.

“I produttori in questo quadro diventano vittime di un sistema che non farà altro che danneggiare la nostra terra in modo irreversibile. Io, ribadisce il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, sono vicino agli autotrasportatori, ho manifestato vicinanza e sostegno anche ai pescatori, esprimo preoccupazione per la filiera agroalimentare della nostra Isola e da un Governo responsabile mi aspetterei altre prese di posizione”.

“Constatiamo invece che in questi quattro anni di Governo Musumeci non è riuscito ad intervenire neanche lì dove avrebbe dovuto e potuto per contenere l’aumento dei costi. Basta pensare alla gestione dei rifiuti! Troppo facile oggi, prosegue Cateno De Luca, recarsi al presidio degli autotrasportatori e strappare un applauso. Suggerisco al presidente Musumeci di recarsi al mercato di Vittoria e parlare anche con i produttori e gli agricoltori nei confronti dei quali non ha speso neanche una parola di vicinanza”.

“L’ho detto e lo ribadisco, conclude Cateno De Luca candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, non si può manifestare, per quanto legittime siano la protesta e le motivazioni che la spingono, nuocendo agli altri e creando danni irreversibili di cui nessuno risponderà.”