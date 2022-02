Progetto mobilità coi fondi PNRR, figuraccia per Reggio Calabria: è ultima in classifica. Ennesima occasione persa

10 Febbraio 2022 13:53

Reggio Calabria è ultima, tra le città metropolitane d’Italia, nella classifica del progetto sulla mobilità finanziato con fondi del PNRR

Una figuraccia. L’ennesima occasione persa. Si parla di Reggio Calabria: è ultima, tristemente ultima, con soli 32 punti, nella classifica provvisoria del progetto sulla mobilità finanziato con fondi del PNRR. Lo scorso autunno, sul sito del Ministero dell’Innovazione Digitale, era stato pubblicando un bando sul tema che ha visto la partecipazione di tutte e 13 le città metropolitane d’Italia. E la città dello Stretto, come si può vedere dalla graduatoria in basso, si trova fanalino di coda.

Napoli 86 punti Milano 85 punti Roma 82 punti Torino 80 punti Bologna 76 punti Bari 75 punti Firenze 73 punti Genova 65 punti Venezia 54 punti Palermo 52 punti Cagliari 45 punti Catania 41 punti Reggio Calabria 32 punti

Il progetto, chiamato MaaS, Mobility as a Service for Italy, rientra nell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha come obiettivo la promozione di condivisione dei dati, la riutilizzabilità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto. Lo scopo è racchiudere diversi servizi di trasporto pubblico e privato – come informazione, programmazione e prenotazione di viaggi, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – in un unico canale digitale.