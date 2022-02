Reggina, perde anche la Primavera: il derby calabrese è del Cosenza

5 Febbraio 2022 18:22

Anche la Primavera della Reggina ha perso nella giornata odierna: il derby contro il Cosenza è appannaggio dei rossoblu

Oltre alla prima squadra, nella giornata odierna ha perso anche la Reggina Primavera. Il derby tutto calabrese, a Cosenza, è dei rossoblu, che vincono per 3-1. E’ degli amaranto il vantaggio, con Foti su rigore, ma dura solo otto minuti. Poi i locali pareggiano e la ribaltano nella ripresa. Di seguito il tabellino pubblicato dal sito ufficiale del club amaranto.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 2ª GIORNATA DI RITORNO

COSENZA-REGGINA 3-1

Marcatori: 21′ Foti rig. (R), 29′ Zilli (C), 66′ Novello (C), 74′ Zilli (C)

Cosenza: Borrelli, Cimino, Bordian, Dicorato, Duli, Mereu (12′ Sirimarco), Caizza, Carbone, Novello, Zilli (79′ Maccari), Di Fatta (65′ Collura). A disposizione: Di Fusco, Sadik, Portogallo, Marino, Abbruzzese, Aceto, Gigliotti, Costanzo, Laurito. Allenatore: Antonello Altamura

Reggina: Sciammarella, Foti, Paura (75′ Malara), Musumeci, Vigliani (72′ Russo), Bongani, Pagni, Zucco, Diop (12′ Rugnetta), Carlucci, Rao. A disposizione: Zampaglione, Latella, Russo, Passarelli, Mollica, Falzia, Quirino, Malara, Rugnetta, Pannuti. Allenatore: Francesco Ferraro.

Arbitro: Sig. Enrico Gemelli di Messina; Assistenti: Sig. Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Note– Ammoniti: Cimino (C), Carbone (C), Musumeci (R), Carlucci (R). Espulsi: Caizza (C). Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 1′ pt, 3′ st.