Spal-Reggina, è già partita la prevendita per il match infrasettimanale: le info per i tifosi amaranto

10 Febbraio 2022 16:04

E’ già partita la prevendita di Spal-Reggina, in programma martedì 15 febbraio alle ore 18.30

Si entra nel “vortice”. Una partita ogni tre giorni, sette partite in meno di un mese. Dopo il derby contro il Crotone al Granillo, Reggina di scena martedì (18:30) a Ferrara, in casa della Spal. E così è già partita la prevendita per la gara, come informa il sito ufficiale amaranto. Sarà possibile acquistare i tagliandi, per i tifosi amaranto che vorranno accedere al “Mazza”, sia Online, sul sito di Vivaticket, che presso i punti vendita Vivaticket. La prevendita scadrà lunedì 14 febbraio, alle ore 19:00.

Di seguito, i prezzi.

Intero € 16,00 *

* Ridotto € 12,00 (Donne, Over 65, Under 18) *

*Esclusi diritti di prevendita

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, c’è BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Così come ricordato dalla società ospitante, l’accesso allo stadio sarà consentito “esclusivamente a chi sarà in possesso di Green Pass Rafforzato in formato digitale o cartaceo, come da attuale normativa, il Green pass rafforzato è obbligatorio dai 12 anni compiuti in poi, e di mascherina FFP2″.