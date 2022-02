Prevendita Reggina-Crotone, le decisioni delle Autorità per il settore ospiti del Granillo

8 Febbraio 2022 13:07

Le precisazioni sulla vendita dei biglietti per i tifosi ospiti di Reggina-Crotone: saranno disponibili solo per i residenti nella provincia calabrese e solo se sottoscrittori della tessera del tifoso

“E’ attiva dalle ore 12:00 di oggi, martedì 8 febbraio, la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere a Reggina-Crotone, gara in programma sabato 12 febbraio allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria“. Lo scrive la Reggina in una nota ufficiale. “A margine della riunione svoltasi stamattina, le Autorità competenti hanno stabilito quanto segue:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Crotone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della F.C. Crotone (“tessera del tifoso”).

I posti disponibili per il settore ospiti, sono in totale 496. Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio entro le ore 12:00 di giovedì 10 febbraio. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 3 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati”.