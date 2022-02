Presunte molestie al Liceo di Castrolibero, la vicenda finisce su La7: “il preside continua ad insabbiare e sminuire”

13 Febbraio 2022 22:28

Presunte molestie al Liceo di Castrolibero, la vicenda finisce su La7: “il preside ha cercato sempre di insabbiare, sminuendo la questione”

Sta facendo discutere tutta Italia la vicenda dell’occupazione, ormai da giorni, degli studenti del Liceo Scientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Motivo? Le presunte molestie sessuali di un Professore ai danni di alcune studentesse. Una di loro ha presentato una denuncia ai Carabinieri: “non sono l’unica ad aver subito delle molestie, ci sono molte ragazze e anche ragazzi”, le parole della ragazza per quella che è ormai diventata una vicenda a carattere nazionale. Poco fa, la trasmissione di La7 “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, si è collegata con Castrolibero mentre in studio era collegata una ex studentessa della scuola e l’ex ministro Azzolina: “la responsabile della scuola, Iolanda Maletta, ha cercato di insabbiare la vicenda che era risaputa da anni. Si facevano allusioni al seno, alla vita sessuale e tante ragazze hanno subito vessazioni”. Tramite una pagina Instagram chiamata “Callout”, “Gridalo”, alcune ragazze hanno raccontato le molestie subite a scuola. “Il professore mi ha palpato il seno, hanno scritto”. “Se volevo avere la sufficienza, dovevo dargli una mia foto nuda. Il professore, ancora, mi ha umiliata davanti ai compagni”, si evidenza.

L’ex ministro Azzolina si dice indignata della vicenda: “17 anni la stessa preside, nella stessa scuola, mi sembra troppo. Si rischia di creare delle rendite di posizione e varie problematiche. Sulla vicenda in questione, chi di dovere deve accertare i fatti. Se fosse vero, la scuola rischia di perdere di credibilità perchè dovrebbe essere un luogo di protezione e non di vessazioni”.