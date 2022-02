26 Febbraio 2022 14:48

Presentati i movimenti “Catanzaro al centro” e “Catanzaro prima di tutto” in vista della prossima tornata elettorale. Il senatore Quagliarello: “il capoluogo sarà protagonista”

Si è svolto a Catanzaro nella Casa delle culture della Provincia l’incontro per la presentazione dei movimenti ‘Catanzaro Prima di tutto’ e ”Catanzaro al centro’ in vista delle prossime elezioni comunali. Tra i presenti anche il senatore Gaetano Quagliariello ed il parlamentare Maurizo DEttore, hanno partecipato all’iniziativa anche il consigliere regionale Francesco De Nisi e l’assessore comunale Lea Concolino.

L’incontro si è aperto con i saluti del vice presidente della provincia Fernando Sinopoli e del Presidente della Provincia, nonché sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Alla base dell’incontro non solo la presentazione dei movimenti che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative ma anche la discussione sulla costruzione di un ampia area di centro che fa riferimento a ‘Coraggio Italia”, ‘Popolo, idea, Libertà”, e “Cambiamo con Toti”.

“Abbiamo affrontato le battaglie politiche che ci ha fatto portare in dote due consiglieri regionali ed abbiamo concorso per avere tre consigliere provinciali. Chiaro è che poniamo l’accento sul consiglio comunale di Catanzaro ma prima va fatta una riflessione attenta sull’azione del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. La persona che sarà sindaco deve guardare al Pnrr che deve essere la scialuppa per Catanzaro, per la regione e per l’Italia intera. Proprio perché la politica si siede attorno ad un tavolo l’autorevolezza del sindaco è fondamentale. Noi pensiamo ad un gruppo di persone che vogliono intraprendere questa sfida delle elezioni comunali con dedizione” ha detto il vicepresidente della Provincia di Catanzaro Sinopoli aprendo i lavori. A seguire i saluti del sindaco Sergio Abramo che ha voluto ringraziare il senatore Quagliarello e che ha approfondito la questione relativa alla prossima tornata elettorale. “Spero in un cambio di atteggiamento della politica in generale. Dobbiamo capire le famiglie ed avere una Regione forte per uscire da una situazione di crisi. La politica deve fare un passo indietro e puntare il dito sulle criticità per dare un’opportunità alle famiglie. Se ci saranno beghe politiche mi atterrò dalla campagna elettorale. Occorre una squadra coesa di competenza, abbiamo chiesto incontro con il viceministro ma non riusciamo ad averlo. La rappresentanza viene meno ed io non lo accetto. Senza una squadra non si possono portare avanti i progetti, credo che sia importante dire la verità e non prendere in giro il sud perché senza squadra e competenza non si va avanti. Bisogna supportare il Governo regionale” ha detto Sergio Abramo durante l’incontro.

Successivamente è stata la volta di una rappresentanti dell’amministrazione comunale in carica Lea Concolino che ha sottolineato la necessità di dare spazio ad un welfare di quartiere. “Servono progetti di riqualificazione urbana e di quartiere, oggi bisogna fare uno sforzo perché è necessario cambiare l’approccio alle periferie che non devono essere luoghi vivi di azione ed innovazione. Questo abbiamo in mente con il ‘Welfare di quartiere’, le sperimentazioni fatte hanno dato ottimi risultati come le case quartiere di Torino Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una vera opportunità perché adesso non abbiamo problemi di copertura economica grazie al Pnrr. All’interno dei quartieri ci sono risorse preziose” ha sottolineato Lea Concolino durante la conferenza stampa. Catanzaro al centro’ e ‘Catanzaro Prima di tutto’ hanno come finalità la ascolto la condivisione e la partecipazione per una visione riformista e liberale e temi principali che possono essere fondamentali per una nuova Catanzaro che guarda al futuro ma fa perno anche sulle esperienze passate di rilievo.

Questi i punti fondamentali del programma dei movimenti: -un nuovo Welfare, dall’emergenza covid alla ricostruzione misura di persone e territori – la mobilità che cambia volto attraverso la la metropolitana di superfice – più opportunità del PNR per ricucire e riqualificare quartieri e periferie , tra sicurezza e vivibilità – salute e ricerca, il binomio vincente per la nuova azienda ospedaliera e universitaria ‘Renato Dulbecco’ – acqua ,rifiuti, strade, pulizie, cura del Verde: un programma straordinario per la manutenzione per garantire i servizi essenziali – viabilità e decoro urbano: il centro storico riscopre la sua attrattività – il porto: traguardo da raggiungere proiettato al Mediterraneo – il quartiere Lido e la movida tutto l’anno, la sfida al fianco degli operatori – i parcheggi, la pineta, il mare verso la rivoluzione verde e la transizione ecologica – L’aria naturalistica di Giovino, cuore pulsante del turismo esperienziale – Catanzaro città universitaria? Dalle proposte ai fatti – Digitalizzazione, innovazione, parole chiave per un’amministrazione più moderna ed efficiente – Cultura, arte e spettacolo dopo la pandemia: i contenitori ripartono tra funzione, formazione e produzione – Una legge speciale per Catanzaro. Finalmente!

All’incomtro era presente anche il consigliere regionale Francesvo De Nisi che ha rimarcato le caratteristiche di un progetto politico di cui ‘si sente bisogno anche dopo la pandemia. Una politica che vuole risolvere i problemi dei cittadini e che lavori giorno dopo giorno. Questo lo vogliamo fare anche a Catanzaro, qui serve una persona di passione, competenza ed amore per la città”. “È una serata importante perché presentiamo due liste fatte di cittadini e gente che vuole lavorare per Catanzaro. Il sindaco Abramo ha fatto il possibile e l’impossibile per Catanzaro, noi lo ringraziamo” ha detto il consigliere De Nisi. A terminare la conferenza per la presentazione di ‘Catanzaro prima di tutto’ e ‘Catanzaro al centro’ il deputato Maurizio D’Ettore ed il senatore Gaetano Quagliarello.

“Si parte dall’idea comune di una ricerca che possa interpretare un bisogno del paese che faccia dell’agenda Draghi un elemento fondamentale per la costruzione di un progetto politico” ha detto il parlamentare Maurizio D’Ettore. “Serve mettere insieme forze liberali e riformiste, ed in Calabria le forze moderate hanno seguito. Pet quanto riguarda la Calabria posso dire che l’attenzione è stata forte. Alcune volte il lavoro che facciamo non emerge ma molti sono gli emendamenti passati che fanno riferimento alla Calabria, forse siamo meno presenti suo social ma andiamo al concreto nel lavoro parlamentare” ha concluso il deputato D’Ettore. A chiudere l’incontro è stato il senatore Quagliarello che è intervenuto sui temi di più stretta attualità piena di un vero approfondimento sul progetto politico nazionale che sta portando avanti.

“Putin si è rifatto a Stalin con con questa guerra con l”idea della grande Russia. Difronte a questo nei prossimi mesi capiremo se l’Occidente sarà in grado di reggere la sfida con la potenza nucleare. Il confronto si fa sul lungo periodo con armi moderne che dobbiamo attivare ma essere disponibili a pagare il.prezzo delle sanzioni” ha detto il senatore. “Bisogna discutere seriamente su ciò che si è disposti a fare. Dipendiamo dal punto di vista energetico dalla Russia e dopo la questione Crimea non è diminuita la dipendenza ma è aumentata. La libertà e la democrazia sono sullo stesso piano dell’economia. Ringrazio in tal senso l’assessore Concolino che ha presentato un progetto concreto per questa città in relazione al Welfare. Possiamo farcela – ha aggiungo il senatore Quagliarello- se saremo capaci di inserire i fondi del Pnrr in una visione specifica con un ridimensionamento della visione calabresi facendo riferimento alla situazione attuale. Bisogna depurare la Calabria dell’assistenzialismo e trasformare tutto in risorse per il Paese Abbiano opportunità di recuperare competenze e girare la pagina delle proposte ad effetto. Dovremmo prendere i programmi del M5S e vedere quanti hanno poi cambiato opinione. Confrontiamoci con il momento in cui queste coalizione sono state messe in campo, rispetto a 5 anni fa”. Il senatore ha analizzato le attuali situazioni politiche nazionali sottolineando: “Fratelli D’Italia è, un progetto non realizzato dal punto di vista politico. La Lega ha difficoltà a guidare la coalizione, infine che Forza Italia non credo possa andare al di là dell’esperienza del suo fondatore, è destonata a svanire. Non ci sono tavoli nazionali per le amministrative, mi sembra che si vada on ordine sparso.. Dobbiamo ristrutturare uno spazio nuovo centrale e poi vediamo dove può essere esteso, ma deve partire dalla forza di un’idea”.