Poste, “prenota ticket” è il servizio pià richiesto. A Reggio Calabria e provincia rilasciati 183 mila spid

Nel 2021 boom di servizi on line ricercati sul sito delle Poste

Come prenotare il proprio turno all’Ufficio Postale. È stato questo il servizio più ricercato sul sito poste.it nel corso del 2021 dai cittadini della provincia di Reggio Calabria. Poste Italiane, infatti, mette a disposizione in 44 Uffici Postali della provincia di Reggio Calabria diversi tipi di prenotazione “a distanza”, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa nelle sale al pubblico. È possibile programmare la visita in Ufficio direttamente da PC oppure dall’APP Ufficio Postale, App Bancoposta e App PostePay. È possibile prenotare anche tramite WhatsApp, al numero 3715003715 seguendo le istruzioni dell’Assistente Digitale di Poste Italiane.

Al secondo posto tra i servizi preferiti dai cittadini della provincia di Reggio Calabria è lo SPID. In provincia di Reggio Calabria nel corso del 2021 sono state rilasciate 183mila Identità Digitali, che consentono di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti.

SPID può essere richiesto in tutti gli Uffici Postali, ma è molto semplice ottenerlo anche da casa: i titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere SPID in modalità completamente digitale dal sito posteid.poste.it.

Al terzo posto delle ricerche effettuate nel 2021 sul sito poste.it, le istruzioni su come richiedere la documentazione necessaria ad ottenere l’ISEE. È infatti possibile richiedere anche on-line i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata.

Chiudono la classifica degli argomenti che hanno suscitato maggior interesse nel 2021 il “bonifico”: i “pagamenti digitali”, comparto in forte espansione trainato dalla diffusione capillare delle carte PostePay. Tramite le carte di pagamento e il Conto BancoPosta, gestibili dal sito poste.it o dalle App di Poste Italiane, i cittadini della provincia di Reggio Calabria possono infatti accedere “da remoto” ad una serie di operazioni di pagamento come ad esempio bollettini, multe, imposte e tributi tramite il modello F24 o il sistema PagoPA.