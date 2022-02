Poste Italiane: la Zecca dello Stato cerca un bozzettista di francobolli

17 Febbraio 2022 12:26

Poste Italiane informa che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione E-Proc, un avviso rivolto a professionisti esperti nell’arte del disegno e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti una selezione delle emissioni filateliche dell’anno in corso. Le migliori proposte creative da un punto di vista artistico saranno valutate e selezionate dalla Commissione per lo studio delle carte valori postali, nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tutte le informazioni necessarie per poter accedere alla selezione sono reperibili al seguente indirizzo web: www.ipzs.it/ext/legginews.html?id_evento=1123.

Durante gli ultimi due anni, la Calabria è stata più volte protagonista dell’emissione di alcune serie di francobolli. L’ultima, in ordine di tempo, quella dedicata alla Cattedrale di Cosenza nella ricorrenza dell’ottavo centenario della consacrazione che ha riscosso un notevole interesse tra gli appassionati anche oltre i confini regionali.