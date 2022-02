Ponte sullo Stretto, Giovannini: “studio di fattibilità per progetto a più campate”

6 Febbraio 2022 15:57

Avviato uno studio di fattibilità per il progetto della realizzazione del Ponte sullo Stretto a più campate: l’alternativa resta l’opzione zero

Lo aveva annunciato ieri il sottosegretario Giancarlo Cancellieri, arrivata nelle ultime ore anche la conferma del ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini: al via uno studio di fattibilità per un nuovo progetto a più campate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Il Parlamento ha varato nel 2020-2021 degli ordini del giorno sulla realizzazione o lo studio possibile per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Faccio notare che nel 2021, contrariamente a quella del 2020, la mozione approvata dal Parlamento parla di una soluzione sostenibile, non da un punto di vista economico ma da tutti i punti di vista“, ha dichiarato il ministro aggiungendo poi “per questo, coerentemente con le indicazioni del Parlamento e le decisioni precedenti viene avviato uno studio di fattibilità che riconsideri il megaprogetto che non è più attuabile così com’è”, ma valuti “un progetto a più campate a fronte dell’opzione zero, ed io mi prendo le critiche di chi ha sempre ritenuto che il ponte andasse fatto comunque”.

Lo studio avrà come obiettivo quello di stabilire la fattibilità, alla luce dei nuovi standard, e la sostenibilità sotto tutti i punti di vista, compresi quello ambientale e quello economico alla luce di “tutti i rincari degli ultimi 10 anni“. In alternativa resta l’opzione zero, ovvero l’archiviazione definitiva del progetto. La prima fase potrebbe concludersi entro la primavera 2022 ed entro giugno il piano sul ponte a più campate, opzione finora esclusa per ragioni ingegneristiche.