Polizia, scandalo “lauree facili”: sindacato scrive al Prefetto Giannini, “agenti validi sospesi per il vaccino mentre in servizio abbiamo poliziotti infedeli”

18 Febbraio 2022 16:47

Polizia, la lettera del Segretario Generale LI.SI.PO. e del Segretario Generale PNFD sullo scandalo “lauree facili”

Il Segretario Generale LI.SI.PO. Antonio DE LIETO e il Segretario Generale PNFD Franco PICARDI hanno inviato una lettera aperta al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto GIANNINI e al Ministro dell’Interno Prefetto Luciana LAMORGESE avente oggetto le presunte “lauree facili”. Ecco il testo della lettera:

Illustrissimo Signor Capo della Polizia,

questa Federazione sindacale LI.SI.PO./PNFD/USIPOL con la presente richiama l’attenzione della S.V. sulla necessità di un Suo autorevole intervento finalizzato a rendere giustizia a tutti quei poliziotti che hanno subito eventuali danni, per il conseguimento di sudate lauree, vedendosi scavalcati da chi è stato indirizzato in presunti percorsi a dir poco dubbiosi, presumibilmente non regolamentari. Il riferimento è all’inchiesta riguardante le presunte “lauree facili” che vede coinvolti alcuni poliziotti. L’udienza preliminare si è conclusa con il rinvio a giudizio di nove persone, 53 prosciolte e sette assolte con rito abbreviato. Signor Capo della Polizia i rinviati a giudizio, secondo l’accusa, presumibilmente avevano creato una corsia preferenziale per laurearsi in breve tempo. “Lauree facili” utili per alcuni poliziotti all’avanzamento in carriera. Signor Capo della Polizia, la scrivente organizzazione sindacale è più che certa che Lei quale massimo responsabile della Polizia di Stato intraprenderà tutte quelle iniziative cautelative quale atto dovuto, più volte in passato attuato (per altri operatori di Polizia sottoposti ad indagini e rinviati a giudizio) che comporta la sospensione dal servizio per tutti quei poliziotti coinvolti, a vario titolo, nell’inchiesta delle presunte “lauree facili”, al fine di tutelare l’immagine della polizia di Stato e ridare la sacrosanta giustizia a tutti gli operatori di Polizia che hanno subito eventuali danni nell’avanzamento in carriera. Infine, Signor capo della Polizia, la scrivente O.S. volge il pensiero a tutti quei poliziotti che, per non aver fatto il vaccino, sono tutt’ora sospesi dal servizio senza alcun sostentamento mentre presunti “poliziotti infedeli” sono regolarmente in servizio!!!

Cordiali saluti.