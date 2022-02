Politiche Sociali a Messina: incontro a Palazzo Zanca del Sindaco De Luca con gli operatori del Pon Inclusione

3 Febbraio 2022 23:12

Messina: Cateno De Luca ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il Consigliere comunale Nello Pergolizzi, gli operatori del Pon Inclusione

Il Sindaco Cateno De Luca ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Zanca a Messina, presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il Consigliere comunale Nello Pergolizzi, gli operatori del Pon Inclusione per effettuare un bilancio di quanto è stato realizzato nell’ambito delle Politiche Sociali dalla data di insediamento dell’Amministrazione De Luca sino ad oggi. In particolare, dal 2018 è stato avviato un percorso virtuoso per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale Comunale attraverso l’assunzione a tempo determinato di VENTIDUE assistenti sociali, educatori e psicologi. Nel 2020 è stata deliberata dalla Giunta la proroga dei contratti fino a giugno del 2021, e successivamente sino a dicembre 2022, al fine di garantire una risposta adeguata e celere ai crescenti bisogni della fascia più fragile della popolazione resa ancora più vulnerabile dalla pandemia. Infine in data odierna, la Giunta comunale ha stabilito di dare continuità e dignità al lavoro svolto dagli operatori del Pon Inclusione con l’approvazione di una delibera di indirizzo finalizzata a stabilizzare le 22 professionalità che andranno a rafforzare il Servizio Sociale Professionale Comunale in maniera permanente. “Il miglior servizio non è soltanto quello che offre qualità e professionalità ma garanzie nel tempo! Lasciare non parole ma fatti! Non promesse ma certezze!”, ha detto il Sindaco De Luca.