15 Febbraio 2022 13:58

Policlinico di Messina, il Nursind: “carenza di infermieri nella Stroke unit e nel blocco materno infantile, chiamati a continui sacrifici eppure si premiano gli amministrativi”

“Grave carenza di infermieri al policlinico di Messina. Nel blocco operatorio materno infantile ci sono 5 infermieri che devono garantire tutta l’assistenza e sobbarcarsi anche il doppio delle reperibilità mensili. Nella Stroke unit degli 8 pazienti che potrebbero essere ospitati si arriva anche a 14 con soli due infermieri”. È la nuova denuncia del Nursind che parla di “una situazione drammatica – dice Massimo Latella, referente aziendale del sindacato – con una carenza di personale disastrosa e con reperibilità che certi mesi diventano anche il doppio consentito, e che sta portando gli operatori alla disperazione”. E Ivan Alonge, segretario territoriale del Nursind, spiega che “abbiamo già inviato una segnalazione in azienda. Se non risolverà subito la problematica prenderemo altri provvedimenti, anche perché i turni per esempio nella Stroke unit sono diventati un vero e proprio inferno a causa dei ricoveri in esubero e la carenza di infermieri. Al contempo continuiamo a segnalare l’intenzione dell’azienda e di quasi la totalità delle altre sigle sindacali di deliberare 30 posizioni organizzative esclusivamente amministrative che andrebbero ad incidere sui fondi destinati a tutto il personale del comparto, anziché premiare il personale stremato da 2 anni di pandemia ad esempio con una doppia indennità”. Il Nursind attacca: “ci sono situazioni paradossali, mentre gli infermieri vivono una situazione drammatica, registriamo che per il personale amministrativo in regime di intramoenia è stato emanato un avviso a 60 euro l’ora, mentre un professionista infermiere considerato come personale di supporto riceve 10 euro a prestazione. È veramente uno scandalo il modo in cui vengono trattate quelle che sono le colonne portanti dell’intero sistema sanitario nazionale. Siamo pronti alla battaglia su tutti i fronti”.