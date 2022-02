Pnrr, Francavilla di Sicilia: approvata la proposta per ottenere i fondi utili alla riqualificazione dello stadio comunale

21 Febbraio 2022 18:17

Lo comunica il Sindaco Vincenzo Pulizzi

A seguito della definizione della vicenda relativa alla proprietà privata di parte dell’area su cui insiste l’attuale impianto sportivo di Contrada Cappuccini, l’Amministrazione Comunale di Francavilla di Sicilia (provincia di Messina), ha approvato con delibera di Giunta la proposta progettuale per la partecipazione al PNRR “Piano Integrato ex art. 21 – di cui al DL 152/21, della Città Metropolitana di Messina, relativo alla: “Riqualificazione dall’impianto sportivo Comunale di Contrada Cappuccini” per un importo complessivo di circa 740.000 euro. “Altro importante obiettivo fortemente voluto da questa compagine politica, portato avanti subito dopo la risoluzione della problematica sulla proprietà privata di parte dell’area in questione che si trascinava da decenni”, scrive il Sindaco Vincenzo Pulizzi.