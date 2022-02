Platì, Marra sui buoni spesa: “la maggioranza incapace o menefreghista nei confronti dei cittadini”

22 Febbraio 2022 10:19

Platì, Marra: “la nostra protesta politica continuerà in Consiglio Comunale sino alle eventuali dimissioni di massa”

“Visto che la scorsa settimana dopo che mi sono recato sul territorio del Comune per dei sopralluoghi per l’organizzazione di futuri progetti sportivi nel territorio di Platì e zone limitrofe, sono stato fermato da tanta gente che mi chiedeva informazioni sui buoni spesa e sul perché non sono stati attribuiti; da già Candidato Sindaco ho detto loro che mi sarei attivato subito per capire il problema, se è di incapacità politica della maggioranza o soltanto menefreghismo verso la gente che ha bisogno di questi fondi”. E’ quanto afferma il Capogruppo di Minoranza, Dr. Pietro Marra. “Questa mattina ho inviato una pec all’attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di tutta l’amministrazione comunale, in merito al fondo di solidarietà alimentare del Comune di Platì Anni 2020/21, ricordando loro che gli importi del riparto del Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del d.l. “Sostegni-bis” (d.l. n. 73 del 2021), per complessivi 500 milioni di euro, approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Si rammenta che le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del d.l. n. 137/2020. I nuclei familiari in difficoltà economica potranno presentare domanda per accedere al Fondo di solidarietà alimentare finanziato dal Decreto-Legge Sostegni-Bis con l’obiettivo di supportare le famiglie che versano in uno stato bisogno causato dall’emergenza COVID-19. L’intervento è finalizzato a consentire l’acquisto di generi di prima necessità (quali alimenti, articoli farmaceutici, abbigliamento e calzature, articoli di cartoleria), il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche o di saldare il debito TARI relativo al 2019 e al 2020 o il debito per la refezione scolastica contratto nell’anno scolastico 2019/2020. In basso le due tabelle ricavate dal Sito Ufficiale Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari e Interni e Territoriali in riferimento alle cifre ottenute dal Comune di Platì Anni 2020/21 per un totale complessivo di €. 127.331,06. Con l’auspicio di poter dare un sorriso alla gente che aspetta da mesi e mesi questi aiuti, la nostra protesta politica iniziata qualche mese fa, continuerà sino alle eventuali dimissioni di massa, in quanto i platiesi non possono più aspettare”, conclude Marra.