Cosenza, è Bisoli il nuovo allenatore: succede a Occhiuzzi

17 Febbraio 2022 17:50

Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Cosenza: succede a Occhiuzzi, esonerato ieri

Terzo allenatore stagionale per il Cosenza, che dopo aver richiamato (ed esonerato ieri) Occhiuzzi – succeduto a sua volta a Zaffaroni – ha ufficializzato Pierpaolo Bisoli. “Il neo tecnico dei rossoblù, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022, sarà presentato nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara di sabato mattina allo stadio San Vito-Marulla e a seguire la partenza per Como, dove i Lupi scenderanno in campo domenica 20 febbraio alle ore 15 e 30″, si legge nella nota. “Con Bisoli (Responsabile Prima Squadra) sono stati ingaggiati inoltre Danilo Chiodi (Allenatore in Seconda Prima Squadra) e Marco Bizzarri (Allenatore Portieri Prima Squadra)”.

Chi è Pierpaolo Bisoli

Pierpaolo Bisoli, nato a Porretta Terme il 20 novembre 1966, ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice di Dino Zoff nella stagione 2004/2005 alla Fiorentina in Serie A. Dal 2008 al 2010 è allenatore del Cesena. Con i bianconeri, nella stagione 2008/2009, centra il primo posto nel campionato di Lega Pro e la promozione in Serie B. Nella stagione successiva disputa il campionato di Serie B, chiudendo al secondo posto e ottenendo la promozione in Serie A. Il tecnico segna così la seconda promozione consecutiva della squadra e porta i bianconeri alla partecipazione al massimo campionato dopo diciannove anni. Nella stagione 2010/2011 è allenatore del Cagliari nella massima serie. Dopo una stagione con il Bologna, in Serie A, torna al Cesena dove ottiene una seconda volta la promozione nella massima serie nella stagione 2013/2014. Nella sua carriera il tecnico ha allenato nella serie cadetta Perugia, Vicenza e Cremonese. Nella stagione 2017/2018 ottiene la promozione con il Padova in Serie B. Raggiunge un importante traguardo il 27 Dicembre 2020 in Cremonese-Monza, tagliando il nastro delle 500 panchine da professionista.