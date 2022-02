Calcio a 5, la Pgs Luce Messina pareggia nel big match contro l’Ecosistem Lamezia

21 Febbraio 2022 16:16

3-3 tra Pgs Luce Messina ed Ecosistem Lamezia: il commento della sfida

E’ terminata 3-3 la sfida d’alta quota tra la Pgs Luce Messina e l’imbattuta Ecosistem Lamezia, proposta dalla 4ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. La partita, giocata sul parquet del “PalaMili”, ha regalato emozioni e fornito uno spettacolo degno di una categoria superiore. I biancazzurri sono stati tre volte in vantaggio grazie al gol di Agustin Bertirossi, che ha sbloccato il punteggio dopo 1’, e alla pregevole doppietta, nella ripresa, di Alvarito, e hanno fallito tante occasioni per chiudere i conti, anche per la bravura del portiere avversario, artefice di prodigiosi interventi. I calabresi, che lamentavano alcune assenze, sono stati bravi nell’approfittare dell’incertezze altrui sottoporta per agguantare il pareggio con le reti di Gagliardi e De Masi, andato due volte a bersaglio. Da segnalare, un’espulsione per parte in un match agonisticamente acceso, ma sostanzialmente corretto.

Domani (martedì, 22 febbraio, ndr) appuntamento storico per la Pgs Luce, che affronterà (inizio ore 18), al “PalaOreto”, il Città di Palermo nella semifinale di Coppa Italia, che prevede una gara secca per l’accesso all’ultimo prestigioso atto del girone H. Bucca e compagni vogliono regalarsi un sogno contro una rivale di valore, con la quale condividono attualmente il terzo posto in graduatoria.

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE B (Girone H): Futsal Canicattì-Città di Palermo 5-2; Pgs Luce Messina-Ecosistem Lamezia 3-3; Meriense-Mascalucia 3-1; Monreale-Mortellito 5-3; Agriplus Acireale-Siac Messina 8-1; Casali del Manco-Soccer Montalto 1-4.

CLASSIFICA: Futsal Canicattì 36; Ecosistem Lamezia 35; Pgs Luce Messina e Città di Palermo 31; Casali Del Manco 25; Mascalucia e Agriplus Acireale 20; Soccer Montalto 19; Meriense 18; Monreale 17; Mortellito 8; Siac Messina 0.

GIOVANILE – Continua il momento magico dell’Under 19, che si è imposta (7-4), al “PalaSparti” di Lamezia, nella replica del confronto dei “grandi” con i centri di: Fallico, autore di una tripletta, Cavò, Costa e Barbagallo. I ragazzi allenati da Fabio Interdonato hanno conquistato, così, 7 punti nelle ultime tre uscite.