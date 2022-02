Duplice fischio, è finito il primo tempo. Anzi no, rientrate: c’è il rigore da tirare. Il singolare episodio durante Perugia-Benevento [VIDEO]

26 Febbraio 2022 21:20

E’ la prima volta che accade un episodio del genere, ma con il Var è l’anteprima di una nuova era. Tuttavia, in termini di regolamento, il comportamento dell’arbitro è stato corretto

Un fatto singolare, curioso. Un caso più unico che raro. Ma con il Var, tutto è possibile. Quanto accaduto nel posticipo di oggi in Serie B tra Perugia e Benevento ha dell’incredibile. E’ il 45′: sugli sviluppi di un piazzato c’è un tocco di mano sospetto in area umbra lamentato dai sanniti. Per l’arbitro, Abbattista, non c’è niente. Duplice fischio e fine primo tempo. Calciatori pronti a rientrare negli spogliatoi e tutti gli altri componenti sul terreno di gioco. C’è chi chiede spiegazioni al direttore di gara per l’episodio discutibile. Passano i secondi e il Var chiede di intervenire. L’arbitro va a vedere e assegna il penalty. Nel frattempo sono passati circa due minuti. Tutti di nuovo in campo, a eccezione degli altri addetti ai lavori, costretti a tornare in panchina. Dal dischetto va Forte e realizza. E’ il gol partita che poi permette alla squadra campana di vincere. E’ la prima volta che accade un episodio del genere, ma con il Var è l’anteprima di una nuova era. Tuttavia, in termini di regolamento, il comportamento dell’arbitro è stato corretto.