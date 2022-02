Eliminazione Green Pass, adesso dipende da Draghi: “messaggio chiaro di Lega e Forza Italia”

22 Febbraio 2022 11:36

Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto a Genova, ha spiegato perché l’emendamento della Lega per l’eliminazione del green pass è una mossa politica

In commissione Affari sociali non è passato l’emendamento della Lega per l’eliminazione del green pass. “Era un fatto scontato. Soltanto i polli potevano pensare che il blitz riuscisse. La Lega però compatta votando l’emendamento ha voluto lanciare un messaggio a Draghi: non accetterà la fine dello stato di emergenza e il mantenimento del green pass. E sappiamo che un ulteriore prolungamento dopo il 31 marzo dello stato di emergenza è impossibile”. Lo ha affermato Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto a Genova all’AdnKronos.

“Dunque Draghi dovrà ben valutare se seguire il suo ministro della Salute che tanti danni ha fatto in questi due anni o per la prima volta prenderne le distanze. La Lega ha mandato un forte messaggio a Draghi ed è significativo che Forza Italia si sia astenuta toccherà a lui ora trarne le conseguenze: vuol presentare il suo governo come un governo del Pd e del M5S o vuole tenere in piedi la larga maggioranza di cui sinora è espressione?”, conclude.