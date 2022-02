Perchè Ana Mena partecipa a Sanremo 2022 anche se è spagnola? Amadeus zittisce polemiche e critiche di artisti esclusi

1 Febbraio 2022 19:30

In molti si sono chiesti se, da regolamento, sia giusto che Ana Mena, cantante spagnola, partecipi a Sanremo 2022. Nei giorni scorsi sono nate anche forti polemiche fra i cantanti esclusi. Amadeus è intervenuto personalmente a chiarire la questione

L’abbiamo vista (e soprattutto ascoltata!) in coppia con Rocco Hunt e Fred De Palma nei tormentoni estivi che hanno dominato le classifiche italiane, adesso Ana Mena si prepara a fare il grande salto, da sola, in gara sul prestigioso palcoscenico di Sanremo 2022. La sua presenza al Festival ha però dato vita a diverse polemiche. Il motivo? Le sue origini. Ana Mena è nata Estepona, in Andalusia, Spagna: secondo qualcuno, nonostante parli italiano e la sua canzone sia cantata in italiano (come anche quelle precedenti), la sua presenza a Sanremo toglierebbe un posto a un cantante italiano.

“Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento“, lo sfogo di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, escluso dai partecipanti alla kermesse canora. Una polemica nazionalista che non viene supportata dal regolamento, nel quale non è presente alcun riferimento alla nazionalità degli artisti e nel quale si legge chiaramente che essi “con le relative canzoni nuove che parteciperanno alla competizione saranno scelti ed invitati -, sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – dal Direttore Artistico“.

Il chiarimento di Amadeus: stranieri già in gara in passato

Ed è stato proprio Amadeus, in qualità di Direttore Artistico, a spegnere il fuoco delle polemiche. Il presentatore del Festival si è esposto in prima persona spiegando che Ana Mena “canta in italiano. Non è il primo caso, in passato Luis Miguel nel ’85, Lola Ponce vinse nel 2008. Siamo contenti che una cantante spagnola di successo omaggi la musica italiana, ovviamente a Sanremo con una canzone italiana“.

In effetti, già in passato alcuni stranieri sono saliti sul palco di Sanremo. Nel 1985, l’allora 14enne Luis Miguel arrivò secondo con la canzone “Noi, i ragazzi di oggi”, scritta per lui da Toto Cotugno. Nel 2008 Lola Ponce riuscì addirittura a vincere insieme a Giò Di Tonno con “Colpo di fulmine”. Ma esistono anche due casi più recenti: Sergio Sylvestre, nato a Los Angeles (USA), ha partecipato nel 2017 con la canzone “Con te”. Sono addirittura 4 le partecipazioni di Ermal Meta, albanese nato a Fier, che ha esordito nel 2016 fra le Nuove Proposte con “Odio le favole”; nel 2017 è stato selezionato fra i big con “Vietato morire”; nel 2018 ha vinto la 68ª edizione del Festival insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”; nel 2021 si è classificato terzo con “Un milione di cose da dirti”.