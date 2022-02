Pechino 2022: sci, libera maschile posticipata per forte vento

6 Febbraio 2022 04:05

Pechino, 6 feb. (Adnkronos) – A causa del “forte vento” in quota la giuria ha deciso di ritardare la partenza della discesa maschile, il primo evento di sci alpino delle Olimpiadi di Pechino 2022. Originariamente prevista dalle 11:00 ora locale, la gara è stata prima posticipata alle 12 per poi slittare ancora. La prossima decisione sarà presa alle 12 per una eventuale partenza alle 13, ha reso noto la Fis. Già ieri era stato annullata la terza e ultima sessione di prove della discesa libera olimpica maschile a causa delle violente raffiche di vento.