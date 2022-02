Pechino 2022: Russia, ‘pattinatrice Valieva non è stata sospesa dai Giochi’

10 Febbraio 2022 13:55

Pechino, 10 feb. (Adnkronos) – La federazione russa di pattinaggio artistico ha respinto la notizia che la sensazione adolescente Kamila Valieva è stata sospesa dalla competizione olimpica femminile della prossima settimana. “Kamila non è stata sospesa dalle Olimpiadi”, ha detto la portavoce della federazione Olga Yermolina all’agenzia di stampa statale Tass.

La dichiarazione è arrivata dopo che il giornale Sport Express ha affermato che la quindicenne campionessa europea Valieva non avrebbe potuto competere la prossima settimana a Pechino, dove è una delle principali contendenti per l’oro. La Valieva aveva aiutato la Russia a vincere l’evento a squadre lunedì, ma la cerimonia della medaglia deve ancora aver luogo, con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e l’ente di pattinaggio Isu che hanno affermato esserci una questione legale aperta.

La Yermolina ha detto che stavano aspettando una dichiarazione ufficiale dal Cio e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha anche affermato che il Cio dovrebbe essere “l’unico” in questo caso. “Stiamo seguendo le indicazioni del Cio e auguriamo ai nostri atleti, inclusa la Valieva, di vincere nient’altro che l’oro”, ha detto Peskov.