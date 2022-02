Pechino 2022: Malagò applaude impresa Fontana, ‘che emozione, sei nella storia’**

7 Febbraio 2022 14:17

Pechino, 7 feb. – (Adnkronos) – ‘Arianna sei nella storia! Mi hai commosso”. Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a caldo dopo l’oro olimpico di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. “Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te -aggiunge il numero uno dello sport italiano-. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!”.