Pechino 2022: Dubi, ‘Cio ha dovere di migliorare condizioni per chi è in isolamento per covid’

6 Febbraio 2022 08:14

Pechino, 6 feb. (Adnkronos) – Il Cio si è impegnato a migliorare le condizioni degli atleti che si stanno isolando dopo i test positivi al coronavirus dopo le aspre critiche della squadra tedesca. Il direttore esecutivo del Cio Christophe Dubi ha detto ai giornalisti che è “un dovere” e “una responsabilità” che gli atleti e tutte le persone che devono isolarsi ai Giochi di Pechino abbiano condizioni decenti. “Dobbiamo assicurarci che le aspettative siano soddisfatte”, ha detto.

La Confederazione tedesca degli sport olimpici (Dosb) sabato aveva criticato le condizioni del loro atleta isolato, il tre volte medaglia d’oro nella combinata nordica Eric Frenzel, risultato positivo al virus Sars-CoV-2 all’arrivo in Cina. Il capo missione Dirk Schimmelpfennig aveva definito le condizioni per Frenzel “irragionevoli”. Anche altre squadre e atleti hanno espresso il loro disappunto, con 363 persone in tutto risultate positive al coronavirus ai Giochi fino alla mezzanotte di sabato.

Dubi ha convenuto che le condizioni di Frenzel non erano abbastanza buone, ma ha affermato che il Cio ha già contribuito a creare miglioramenti in varie aree, dalle dimensioni della stanza al cibo e alle attrezzature per l’allenamento. Il portavoce del comitato organizzatore Zhao Weidong ha affermato che gli atleti isolati possono ora ordinare cibo dal menu del villaggio olimpico che viene poi consegnato loro. Le persone che contraggono il coronavirus all’interno del circuito chiuso olimpico devono isolarsi, principalmente in strutture speciali. Possono uscire dopo due test negativi entro i primi 10 giorni, oppure uno negativo dopo tale periodo.