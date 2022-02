Reggio Calabria, il Gruppo del Pd: “dai consiglieri di Forza Italia toni trionfalistici inspiegabili sull’operato di Occhiuto”

16 Febbraio 2022 10:49

Reggio Calabria, il Gruppo del Pd: “l’arte di trasformare annunci in opere realizzate da parte del centrodestra sta diventando davvero preoccupante”

“L’arte di trasformare annunci in opere realizzate da parte del centrodestra sta diventando davvero preoccupante. E come se non bastasse quanto annunciato dal governatore Roberto Occhiuto nella sua ultima conferenza stampa a Reggio Calabria, a rincarare la dose ci hanno pensato i consiglieri comunali di Forza Italia con una grande voglia di compiacere il presidente della Regione”

Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del Gruppo del Pd di Reggio Calabria, Andidero, Barreca, Iachino, Marra, Pensabene e Sera.

“I consiglieri forzisti confondono l’annuncio di investimenti prossimi futuri sulla rete stradale della Provincia reggina con interventi già realizzati e parlano di avvio sprint della giunta Occhiuto. Uno sprint che, fino al momento, si è notato soltanto sui media e sui social più che su dati concreti. Addirittura i consiglieri si spingono ad affermare che la Regione avrebbe lavorato al 20% durante la gestione del centrosinistra, dimenticando, però, che negli ultimi due anni la giunta è stata guidata dal centrodestra con tante e tali inefficienze che lo stesso Occhiuto ha scaricato il reggente Spirlì che, durante la campagna elettorale, era stato dato in ticket con il deputato di Forza Italia. Alla Calabria – concludono i consiglieri comunali del Pd di Reggio – serve serietà e prudenza, specialmente in una fase difficile come questa che stiamo attraversando, con il Covid che ancora morde e una crisi economica che desta profonda preoccupazione. Aspettiamo il governo Occhiuto alla prova dei fatti e attendiamo la realizzazione di quanto fin qui annunciato, sperando che davvero possa esserci la giusta attenzione per la citta di Reggio Calabria che, a onor del vero, non abbiamo rintracciato neanche nel programma che il governatore ha presentato qualche mese fa in Consiglio regionale”.